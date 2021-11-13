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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفد مصري يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في معرض دبي للطيران 2021

وزارة الطيران
وزارة الطيران

غادر وفد من وزارة الطيران المدني ومصر للطيران، مساء اليوم، السبت، متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فاعليات معرض دبي الدولي للطيران Dubai Airshow 2021، في دورته الـ17 التي تنطلق غدا الأحد وتستمر حتي 18 نوفمبر الجاري بمدينة دبي.

 

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار وزير الطيران علي ضرورة التواجد الدائم في المحافل العالمية المهمة في صناعة النقل الجوي بما يليق بمكانة وعراقة جمهورية مصر العربية في هذا المجال التي تمتد لـ90 عاما.

 

وتأتي مشاركة الشركة الوطنية مصرللطيران هذا العام من خلال جناح دعائي يضم عرض العديد من أنشطة الشركة بصفة عامة ومجالات الصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والتدريب بصفة خاصة حيث تمتلك مصرللطيران إمكانيات كبيرة بشرية ولوجيستية تؤهلها للمنافسة في هذه المجالات وفتح أسواق جديدة وزيادة قاعدة عملائها حيث من المقرر أن يتم خلال فاعليات  المعرض إبرام العديد من الاتفاقيات والتعاقدات مع عدد من شركاء صناعة النقل الجوي .

 

ويعتبر معرض دبي للطيران، أهم معرض بالشرق الأوسط والثالث عالمياً، وينعقد كل عامين ويعد منصة أساسية لإطلاق التوجهات الجديدة ومناقشة القضايا التي تساعد في تطوير الطيران إقليمياُ وعالمياً ويشهد المعرض هذا العام مشاركة  1200 عارض من 148 دولة من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 370 شركة ناشئة وجديدة وعرض أكثر من 160 طائرة من أحدث طرازات الطائرات  وحضور 40% من صانعي القرار والمهتمين بالصناعة والخبراء في مجال الطيران حول العالم.

وزارة الطيران وزارة الطيران المدني مصر للطيران وزير الطيران جمهورية مصر العربية الإمارات العربية

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