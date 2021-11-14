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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة زوجين عرضا طفلتهما للبيع مقابل 700 ألف جنيه

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الاحد، محاكمة زوجين بتهمة عرض طفلتهما للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقابل مبلغ مالي قدره 700 ألف جنيه بالمطرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهمين " إ.أ"، ربة منزل، و " م. أ" عامل توصيل طلبات بمطعم، تهمة التعامل في شخص طبيعي وهى ابنتهما الطفلة بعرضها للبيع، بأن قامت المتهمة الأولى باستخدام حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" بعرض طفلتها بزعم التبني متخلية عنها لأي مشترٍ عقب دفع ثمناً مقبول لديها، مستخدمة في ذلك الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وتحت بصره وبصيرته مشدًا من أزرها، وذلك كله بقصد استغلالها للحصول على منفعة مادية، وعرضا حياة الطفلة سابقة الذكر وأمنها وسلامتها للخطر، بأن تخليا عنها وعرضوها للبيع وهما الوحيدين المسئولين عنها وعن رعايتها.

وشهد نقيب شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بورود معلومات بقيام "المتهمان" بالاتجار بالأطفال حديثي الولادة، فكلف أحد مصادره السرية بالتواصل مع المتهمة الأولى واتفقا عبر شراء مولودة المتهمان مقابل مبلغ مالي 700 ألف جنيه، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بضبطهما، وتم ضبطهما وبحوزتهما المجني عليها وهاتف محمول، وبفحصه تبين وجود العديد من الرسائل لعرض المجني عليها للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لحاجتهما للمال.

فيما شملت ملاحظات النيابة العامة، أن المتهمين اعترفوا بنيتهم بيع طفلتهما لشخص تواصل مع المتهمة الأولى مقابل مبلغ 700 ألف جنيه.

كما ثبت بتقرير الفحص الفني للهاتف المضبوط وجود رسائل إلكترونية بتطبيق "واتس آب" تفيد بعرض المجني عليه الطفلة للبيع مقابل مبلغ مالي مناسب.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة زوجين عرض طفلتهما للبيع فيسبوك

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