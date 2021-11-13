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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقيقة تأجيل الانتخابات الليبية.. رئيس المفوضية يعلق

ليبيا
ليبيا

أكد رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، عماد السايح، اليوم السبت، على عقد الانتخابات الليبية في موعدها، قائلا: "إنه لا مجال لتأخيرها حتى لو عدلت القوانين من البرلمان".

فيما أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، اليوم "السبت"، أن 415 مرشحا ومرشحة لمجلس النواب تقدموا بأوراقهم حتى هذه اللحظة.

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وقال مفوضية الانتخابات الليبية إنه قبلت أوراق مرشح واحد للرئاسة حتى هذه اللحظة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

في سياق متصل أعلن السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، عن وجود خطة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا قبل الانتخابات.

 

وقال نورلاند في تصريحات نقلتها قناة "الحدث" السعودية، إن "هناك خطة واضحة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب قبل الانتخابات وبعدها".

 

وأضاف "يجب إجراء الانتخابات دون جدل ولن نتسامح مع المعرقلين".

 

وأشار نورلاند إلى أن التعديلات على قانون الانتخابات يجب أن تجرى بالتوافق بين القادة الليبيين.

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