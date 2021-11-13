خبير تغيرات مناخية بأمريكا يحذر: ما زلنا في فصل الخريف ..فيديو

قال الدكتور جمال الأفندي، خبير التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، إن التغيرات المناخية لها تأثير كبير في زيادة وتيرة الطقس الحاد مثل الظاهرة التي حدثت في أسوان أمس.

وأضاف "الأفندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "عادة في فصل الخريف يتحرك منخفض السودان الموسمي، ويترفع من أسفل لأعلى ويتسبب في عملية عدم استقرار في الأحوال الجوية".



وأشار: "منخفض السودان الموسمي يؤدي لحدوث السيول العالية والبرق والرعد"، متابعا: "هناك خطوات جادة في مصر لمجابهة التغيرات المناخية".



وأوضح: "ما زلنا في فصل الخريف، وفصل الشتاء لم يبدأ رسميا، حيث سيبدأ يوم 21 ديسمبر المقبل"، مردفا: "تقلبات الطقس الحادة تحدث في الربيع والخريف أكثر من فصل الشتاء".



وأكمل: "الظواهر الجوية الحادة التي تحدث في جنوب أوروبا تأثر على مصر، معقبا: "نأخذ جزءا من قوة التغيرات المناخية التي تحدث في أوروبا، لذلك يجب أن تكون لدينا خطة واضحة ومستعدين استعدادا كاملا لمواجهة التغيرات المناخية".