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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل أعمال تطهير مخرات السيول بأسيوط استعدادا لمواجهة فصل الشتاء

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ان مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» تحقق أحلام المواطنين البسطاء في القرى والنجوع، مشيرا إلى ان المشروعات الضخمة تكلف الدولة المليارات من خدمات تحتية وصرف صحي وغيرها من المشروعات التي يحتاجها المواطن.


وأضاف  عصام سعد خلال مداخلة هاتفية مع «هاني عبد الرحيم» ببرنامج «أحلام مواطن»، : « ان محافظة اسيوط لها نصيب من المبادرة الرئاسية من خلال 7 مراكز كمرحلة اولي من خلال 153 مشروع صرف صحي»، منوها ان منظمة الصرف الصحي التي يتم إنشاؤها في ديروط تكلفتها 3.5 مليار جنيه.


وأكد  عصام سعد، انه خلال الاسابيع الماضية تم التنسيق مع قوات الدفاع الشعبي، لتنسيق خطط الإخلاء والاغاثة بالتعاون مع كافة المديريات استعداد لموسم الشتاء ومخرات السيول .

 

ووتطئمن عصام سعد، المواطنين من عدم الخوف من فصل الشتاء أو مخرات السيول . 


 

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