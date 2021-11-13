أحمد موسى: وائل جمعة يعزل نفسه منزليا لهذا السبب.. فيديو

تمنى الإعلامي أحمد موسى، السلامة لـ وائل جمعة مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، قائلا: " حمد لله على سلامة وائل جمعة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد “،:”وائل جمعة لم يحضر المباراة للشك في إصابته بـ كورونا وقرر وائل جمعة عزل نفسه منزليا ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أبلغنا وائل جمعة منذ دقائق أنه عزل نفسه منزليا لحين التأكد من سلبية مسحته من كورونا ".



وهنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب مصر بصعوده للمرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم قطر 2022 ، قائلا :" خطورة تواجد مصر في التصنيف الثاني هو لقاء منتخب من المنتخبات القوية في القارة وممكن نقابل السنغال او الجزائر او المغرب".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" حالنا امبارح كان صعب وامبارح كنت حاسس اني بتفرج على ماتش قديم ولا يمكن يكون ده أداء منتخب مصر ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى :" محمد صلاح عمل 2 أسيست امبارح في المباراة أدى إلى تعادل مصر مع أنجولا بهدفين لمثلهما"، مضيفا:"" ربنا كرمنا بـ أكرم توفيق اللي لعب مدافع ومهاجم وكان لينا ضربة جزاء لكن إحنا ملناش حظ مع حكام أفريقيا ".