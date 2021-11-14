برلماني: تنفيذ 2500 مشروع ضمن مبادرة مشروعك يؤكد دورها المهم في دعم الاقتصاد

قال النائب جمال عامر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مباردة مشروعك، التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، تتم بمشاركة عدد من البنوك الوطنية المشاركة في المشروع؛ وذلك بهدف العمل على دعم الشباب وخلق فرص والقضاء على البطالة.



وأشار عامر، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن إسهام "مشروعك" خلال شهر أكتوبر الماضي في تنفيذ 2500 مشروع، بقروض 500 مليون جنيه، وتوفير ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات؛ يؤكد دوره المهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تحفيذ الشباب، وتيسير حصولهم على القروض لإقامة مشروعاتهم الخاصة.



وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مبادرة مشروعك والذي تم اطلاقها منذ عام 2015 من ابرز المبادرات التي اطلقتها الحكومة لدعم وتحفيز الشباب، عن طريق اقامتهم مشروعات استثماريةخاصة بهم، ودعم ريادة الاعمال.



واوضح عضو خطة البرلمان، أن هذه المبادرة تعطي التمويل اللازم للشباب، بمبالغ تصل إلى مليوني جنيه.