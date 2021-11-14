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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استبدال المعدية النيلية بـ كوبري.. مطلب أهالي جزيرة الشورانية في سوهاج

صدى البلد

ناشد المواطن محمود عبدالناصر محمد عثمان، من أهالى قرية جزيرة الشورانية، التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة النقل بضرورة إدراج جزية الشورانية، ضمن خطة إنشاء الكباري .


وقال فى رسالته: جزيرة الشورانية يقطنها ما يقارب الثمانين ألف نسمة، وما زالت الوسيلة الوحيدة للنقل، هي المعدية النيلية، لذا؛ نرجو إدراج الجزيرة ضمن خطة الكباري الجديدة.

 

وأضاف: إن انشاء كوبرى سيعمل على تخفيف المشاكل التى تسببها العبارة التى تنقل أهالى الجزيرة، من حوادث ومشاكل بين الأهالي، بالإضافة إلى حل مشكلة  المستشفى بالجزيرة والنهوض بمستوى التعليم لصعوبة التحرك بالنسبة للطلاب والمعلمين.

 

وتابع قائلا : يفصل بيننا وبين مركز المراغة نهر النيل والوسيلة الوحيدة التي تنقلنا الي المركز هي العبارة ويوجد  اكثر من5 عبارات ما بين في الخدمة وما بين متهالكة وبها أعطال ولكثرة الكثافة السكانية أصبحت تلك العبارات لا تكفي كثرة السكان وأصبحت الحوادث كثيرة ما بين حالات غرق أو حالات وقوع سيارات بنهر النيل شبه شهرية".


وناشد الأهالي المسؤولين بسرعة العمل على حل المشكلة رأفة بحالهم.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة سوهاج وزارة النقل الحوادث الكثافة السكانية إنشاء كوبرى مركز المراغة جزيرة الشورانية

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