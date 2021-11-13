بزيادة 40% .. تفاصيل دعم كورونا والأدوية وألبان الأطفال في موازنة الدولة

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أن إجمالى المخصصات التى تم توجيهها لقطاع الصحة بلغ 14.4 مليار جنيه فى موازنة عام 2021-2022 حيث تم دعم الأدوية وألبان الأطفال بحوالى 43% مقارنة بالعام المالى السابق وبلغت اعتمادات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى للفئات المختلفة بحوالى 1.2مليار جنيه سواء الطلاب أو الأطفال دون سن المدرسى أو المرأة المعينة أو الفلاحين أو غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى وغير القادرين أيضًا بمنظومة التأمين الصحى، بالإضافة إلى الاستمرار فى دعم موازنة لبرامج العلاج على نفقة الدولة والمبادرات الرئاسية المختلفة فى مجال الصحة .

وأوضح أنه مع بداية أزمة كورونا، فى مارس 2020 تم تخصيص حزمة تبلغ 100 مليار جنيه بما يُعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى للتخفيف من آثار الجائحة، تم إنفاقها بالكامل خلال العام الأول لكورونا، وإتاحة 16.5 مليار جنيه منها للقطاع الصحى مع توجيه بقية الحزمة لدعم القطاعات الأكثر تضررًا والفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف تواصل الحكومة استهداف زيادات مستدامة فى مخصصات قطاع الصحة، حيث بلغت فى العام المالى 2021/2022حوالى 275,6 مليار جنيه بزيادة قدرها 17,1مليار جنيه بما يُعادل 1,4%مقارنة بالعام المالى السابق وهو ما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، وذلك فى أعقاب طفرة مماثلة شهدتها مخصصات العام المالى 2020/2021بنسبة 47% مقارنة بالعام المالي 2019/2020.

وبلغت نسبة الاستثمارات بقطاع الصحة 24,3%من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/2022، لتسجل 26,4مليار جنيه، بالإضافة إلى مخصصات المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى ، ومبادرة حياة كريمة، الذى يستهدف علاج الفقر متعدد الأبعاد، بحيث يتم رفع كفاءة البنية التحتية الصحية بالقرى والنجوع.

وتتكامل هذه الجهود مع استمرار التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتسريع وتيرة العمل وضغط الجدول الزمنى للانتهاء من مد مظلة هذه المنظومة لكل المحافظات خلال 10سنوات بدلًا من 15عامًا، وذلك لإيمان القيادة السياسية بأهمية ذلك المشروع القومى وانعكاسه المباشر فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والحد من ظاهرة الفقر المترتب على الإنفاق الصحى، على نحو يضمن حصول جميع المواطنين على رعاية صحية شاملة جيدة، مع الحفاظ على استقرار واستدامة الموارد المالية للمنظومة فى ظل التقلبات الاقتصادية.

وتغطى منظومة التأمين الصحى الشامل أكثر من 2850 خدمة صحية، تم تسعيرها بناءً على منهجية دقيقة تستند إلى معايير عالمية، وتشمل:التدخل الجراحى، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء، والأجهزة التعويضية، والمُعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، وغيرها.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، استراتيجية عمل الوزارة على مدار العامين ونصف الماضيين، لتحقيق الرعاية الصحية للمواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في القطاع الصحي، وتنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار " 100 مليون صحة".

و استعرضت الوزارة، أبرز محاور وآلية عمل الوزارة والتي تم من خلالها إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بـ 4 محافظات هم (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) وذلك ضمن المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، وتوفير احتياطي استراتيجي للدولة من (الأمصال، اللقاحات، الألبان الصناعية).

واتت جهود الوزارة في تحسين الصحة العامة للمواطنين من خلال تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة والتي تشمل (مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة ، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي)، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الطبية وتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، وتطوير منظومة الإسعاف المصرية، والمستشفيات النموذجية، لافتة إلى موافقة القيادة السياسية على إدراج المستشفيات المركزية بالمحافظات المدرجة ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، كما أشارت إلى الانتهاء من إنشاء 8 مراكز للبلازما، وبنهاية عام 2020 سوف يتم الانتهاء من إنشاء 20 مركزًا، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك بالتوازي مع العمل على إنشاء مصنعين لمشتقات البلازما وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما.

وجاءت استراتيجية الوزارة لسد احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من الأطقم الطبية، لافتة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بمد سن المعاش للأطقم الطبية بهدف الاستفادة من خبراتهم الطبية، كما أشارت إلى زيادة أعداد الملتحقين بكليات الطب بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وإتاحة مستشفيات وزارة الصحة كمستشفيات تعليمية لطلاب كليات الطب، بالإضافة إلى جهود الوزارة في رفع الكفاءة المهنية للأطقم الطبية لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين من خلال توفير عدد من البرامج التدريبة لهم أبرزها التدريب على نظام طب الأسرة وذلك ضمن مبادرة الاستثمار في مقدمي الخدمة الطبية بمصر، فضلاً عن نجاح تطبيق الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب والذي يتم تطبيقه على خريجي كليات الطب بدءًا من دفعة سبتمبر 2019، كما أشارت إلى أن وزارة الصحة أصبحت تتميز بمنظومة بحثية ويتم نشر الأبحاث العلمية في المجلات العلمية الدولية بشكل دوري.

و أكدت الوزارة، علي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حماية الأطقم الطبية خلال آداء عملهم، وتلبية كافة احتياجاتهم، حيث تم إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية وصرف التعويضات للأطقم الطبية، بالإضافة إلى وضع ضوابط لصرف التعويضات لذوي شهداء المهنة من الأطقم الطبية.

ولأول مرة في تاريخ الوزارة يتم التعاقد مع شركات "إلكتروميكانيك" للاستعانة بها في مجال تشغيل وصيانة الأجهزة الطبية، في إطار جهود الوزارة لحوكمة وصيانة الأجهزة بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد لضمان صيانة جميع الأجهزة بشكل دوري، كما تم التعاقد مع كبرى شركات نقل وتوزيع الأدوية على مستوى محافظات الجمهورية لضمان سلامة نقل الأدوية من خلال سيارات مجهزة إلى مديريات الصحة على مستوى الجمهورية.

ولفت الوزارة على العمل باستراتيجية الدولة لضبط معدلات النمو السكاني، و إتاحة وسائل تنظيم الأسرة مجانًا للسيدات، كما لفتت إلى حرص الوزارة على الحفاظ على التطعيمات الأساسية، وإطلاق الحملات القومية للتطعيمات ضد شلل الأطفال.

و استعرضت الوزارة جهودها في مواجهة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة العام الماضي بما يحقق التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والحفاظ على صحة المواطنين،وأن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي" والتي تم إطلاقها خلال الجائحة ساهمت في خفض معدل الإصابات والوفيات بالفيروس خلال الموجة الثانية بنسبة %50.

و تعاقد مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الي خطة الوزارة لتصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد محليًا وتوقيع اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لتصبح مصر مركزًا لتصنيع اللقاحات بالشرق الأوسط وأفريقيا.

و \تمت الاستعانة بخبراء من دول العالم لوضع معايير للوجبة الغذائية لطلاب المدارس، تتضمن كافة العناصر الغذائية، وتوفيرها من خلال منظومة مميكنة للتأكد من حصول الطلاب عليها، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.