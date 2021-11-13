أصالة تحيي حفلا غنائيا بمهرجان الموسيقى.. غدا

تستعد الفنانة أصالة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي لإحياء حفل غنائي غدا الاحد ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية ويتضمن مختارات من أعمالها الخاصة منها 60 دقيقة حياة، الورد البلدي، في قربك ، روحي وخداني، اقولك بحبك وبعدك عني الى جانب عدد من مؤلفات التراث.

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى .



وفى الثامنة مساء على مسرح الجمهورية يقام حفلا بعنوان ساعة لقلبك وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشي ويتضمن مجموعة من اشهر المونولجات والاسكتشات التى شكلت جزء من فن الغناء العربى فى القرن الماضى.





يذكر أن احتفلت شام الذهبي ؛ ابنه الفنانة أصالة بزواج والدتها على الشاعر فائق حسن الذي تم إعلانه منذ شهرين.

ونشرت ابنة أصالة عبر ستورى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا وفيديوهات من استقبال والدتها وزوجها وقامت بالاحتفال بزواجهما.

يعد زواج المطربة أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن وهو مدير أعمال المطرب ماجد المهندس، الزيجة الرابعة لها وذلك الذي سبقه زواجها من أيمن الذهبي وهو أب أبنائها شام وخالد وبعد انفصالها عنه تزوجت من المخرج طارق العريان وأنجبت منه توأم ثم أعلنا انفصالهما في 2020.