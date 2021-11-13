أخبار الأهلي|فريق السلة يصل لنهائي بقيادة أوجتسي.. والأحمر يهزم منية سمنود 7-1

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

تعرف على مواعيد ندوات المرشحين لرئاسة الأهلي

حددت إدارة النادى الأهلي بالتنسيق مع مندوبي المرشحين لمنصب الرئيس في انتخابات الأهلي، المقرر إجراؤها يوم 26 نوفمبر الجاري بمقر النادي الجزيرة، موعد الندوات الخاصة بكل منهما، وذلك وفقًا لما تنص عليه اللائحة الخاصة بالنادي.

سيدات يد الأهلي يفوز على مركز شباب ششت الأنعام في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على مركز شباب ششت الأنعام بنتيجة 74-7، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري.

الأهلي يصعد لنهائي دوري مرتبط السلة

صعد الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجتسي بوش، لنهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2021 - 2022.

كهربا يشارك في فوز الأهلي على منية سمنود 7-1 وديا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على منية سمنود بنتيجة 7-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

سيدات يد الأهلي يواجه مركز شباب ششت الأنعام في الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، اليوم السبت، فريق مركز شباب ششت الأنعام بالبحيرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

رجال سلة الأهلي يلتقي الجزيرة في إياب نصف نهائي دوري المرتبط

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم السبت عندما يواجه فريق الجزيرة في إياب نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.