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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل سيناريوهات أزمة.. وزارة الري تستعد لموسم الأمطار بـ 5 إجراءات حاسمة

صدى البلد

تستعد وزارة الموارد المائية والري بكافة الطرق لإدارة المياه وحماية المواطنين من أخطار السيول في موسم الأمطار.

ومن أهم الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمواجهة الأمطار صيانة مجارى المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.

وهناك الكثير من الإجراءات المتبعة أيضا للتعامل مع موسم السيول والاستعداد له والتعامل مع الموارد المائية والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإدارة فترة أقل الاحتياجات مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمة للتعامل مع السيول.

كما تستمر الوزارة في تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد والتي تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول.

مع مواصلة المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه ، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.

ومن الجدير بالذكر أن الفيضان هذا العام عالي وقد يستمر في ازدياد وقد تم التعامل معه بشكل جيد للاستفادة بكميات المياه بالشكل الأمثل وجارى متابعة الوارد على مدار الساعة وأيضا رصد الامطار بمنابع النيل ومن المقرر أن تبدأ التصرفات فى العودة إلى معدلات مقبولة.

وقد وجه وزير الري اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر بأن تكون في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل الفيضان كما أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه، ووزارة الري تؤمن المياه للمواطنين وتقوم بإدارتها حتى وهي قطرة مياه، حيث تقوم الوزارة عن طريق الأقمار الاصطناعية بتحديد أماكن سقوط الأمطار على سبيل المثال وكيف ستتحرك إلى السدود للاستفادة القصوى من كل قطرة مياه كما يتم فتح المياه من خزان أسوان لتصريف جزء منها للأراضى الزراعية إذا تطلب الأمر وزاد منسوب المياه.

كما  أن وزارة الري تبذل جهودا كبيرة فيما يسمى "إدارة الموارد المائية من خارج مصر" لضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وعدم إهدارها لسد الفجوة المائية.

والدولة تعمل بكافة أجهزتها على مدار الساعة، وستتخذ القرار في الوقت الذي يناسبها وفقا لمصالحها، مشددا على أن كل أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة، كل فيما يخصه.
 

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عمل سيناريوهات أزمة.. وزارة الري تستعد لموسم الأمطار بـ 5 إجراءات حاسمة

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