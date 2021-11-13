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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بنبني دولة مرتبطة بالعالم.. برلماني: اترعبت من اسم مسرحية المومس الفاضلة ..فيديو

إلهام شاهين
إلهام شاهين

علق أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على أزمة مسرحية "المومس الفاضلة"، للفنانة إلهام شاهين، قائلا: "الاسم صادم جدا، والمسرحية ليست مرتبطة بالاسم إطلاقا.. والواحد اترعب من اسم المسرحية، لأننا نبني دولة مرتبطة بالعالم".

 

وأضاف "محسب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "اعتراضي على الكلمة والاسم وليست المسرحية، نحن مع حرية الفن، ونؤيد الفن الهادف الذي يوصل رسالة هادفة".


وأشار: "يجب أن نبتعد عن هذه المسميات التي تثير غضب الشارع والمواطن المصري.. ولدينا عادات وتقاليد يجب ألا نخرج عنها".
 

وأوضح: "الفنانة إلها م شاهين لها تاريخ مشرف جدا وفنانة كبيرة"، متابعا: "زمن الستينات ليست مثل هذه الأيام حيث لم يكن هناك سوشيال ميديا، ونحن الآن في دولة بناء ويجب علينا مواكبة التطور الذي يحدث".


وتابع: "محتاجين وقفة، وما فعلته من التحرك البرلماني وتقديم طلب إحاطة لوزيرة الثقافة ضد المسرحية إجراء طبيعي ورد فعل للشارع المصري".

 

 

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