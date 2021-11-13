مدرب أنجولا: أسيست صلاح أعاد منتخب مصر للمباراة.. والنني لعب دور البطولة في المواجهة

قال بيدرو جونسالفيس، المدير الفني لمنتخب أنجولا، إن محمد النني لاعب منتخب مصر، لعب دور البطولة خلال مواجهة المنتخبين، مؤكدا أنه قدم مباراة مميزة للغاية في وسط ملعب الفراعنة.

وتابع جونسالفيس، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أسيست محمد صلاح أعاد منتخب مصر للمباراة من جديد، وذلك بعدما سيطرنا عليها واحرزنا هدفين".

وأضاف: "محمد صلاح يملك إمكانيات مميزة تجعله يصنع الفارق دائما مع منتخب مصر".

موعد تحديد منافس مصر في المرحلة النهائية

لم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” حتى الآن، موعد قرعة المرحلة النهائية، إلا أن تقاريرا صحفية أكدت أنها ستقام 18 ديسمبر المقبل بالتزامن مع نهائي كأس العرب للمنتخبات 2021.

وتتم القرعة بمشاركة 10 منتخبات، يتم تقسيمهم إلى نصفين، حيث يلتقي أول 5 منتخبات في تصنيف الفيفا مع الـ 5 منتخبات الأقل في التصنيف العالمي.

ماذا قال كيروش عقب تأهل منتخب مصر إلى المرحلة النهائية

"لم ننظر إلى نتائج الآخرين، هدفنا هو بناء منتخب قوي لكأس العالم" بهذه الكلمات بدأ مدرب المنتخب الوطني كارلوس كيروش حديثه خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة فريقه ضد نظيره الأنجولي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وفي المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة تحدث كيروش قائلًا "كنا نريد الفوز بهذه المباراة أو الحصول على نقطة من أجل التأهل، كان لدينا مشكلة في هذه المباراة حيث دخلنا اللقاء متأخرًا بسبب الرطوبة وحرارة الجو، فقد استقبلنا هدفين في بداية المباراة، ثم بدأنا نلعب بشكل أفضل بعد الهدف الثاني لأنجولا ونجحنا في تسجيل هدف قبل نهاية الشوط الأول وأصبحنا أفضل حتى نهاية اللقاء".

وواصل كيروش حديثه "كنت موجودًا من قبل في إفريقيا وأعلم مدى جودة اللاعبين الأفارقة، تستحق الكرة الإفريقية أن يكون لديها إمكانيات أفضل من ذلك".