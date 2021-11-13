169.7 مليون ريال تبادلات تجارية بين عمان وألمانيا

استقبل المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان وفدا تجاريا ألمانيا بحضور سعادة السفير توماس فريدريش شنايدر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى السلطنة.

ونظمت الغرفة لقاءات ثنائية بين الوفد التجاري الألماني الذي يضم ممثلين عن شركات في قطاعات مختلفة مع أصحاب الأعمال بالسلطنة لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

وقال المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان لدى استقباله الوفد التجاري الألماني إن هذه الزيارة تأتي انعكاسا للعلاقات الطيبة التي تربط كلا من سلطنة عمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وهي علاقات ليست حديثة العهد بل تمتد إلى قرون مضت تشارك فيها البلدان في الإسهام الحضاري للبشرية وتطورت ليكون التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري أحد صورها.

وقال سعادته إن التبادل التجاري بين السلطنة وألمانيا الاتحادية يمضي وفق معدلات مرتفعة نسبيا حيث بلغ في العام الماضي 2020 نحو 169 مليونا و724 ألفا و320 ريالا عمانيا ما يجعل من جمهورية ألمانيا الاتحادية أحد أهم الشركاء التجاريين للسلطنة.