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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | أحمد موسى رافعا كتب رابعة ابتدائي: المدرسين مش عارفين يشرحوا المنهج.. موعد انتهاء موجة الطقس السيء بأسوان.. مفاجأة في أسعار الذهب

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا  نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

 

أحمد موسى رافعا كتب "رابعة ابتدائي": "المدرسين مش عارفين يشرحوا المنهج"
قال الإعلامي أحمد موسى، أن أسر طلاب الصف الرابع الابتدائي يشتكون من صعوبة المناهج.


متحدث مترو الأنفاق: هتسجل وتاخد لقاح كورونا وشهادة الإثبات وانت واقف
قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، بدء تلقي ركاب مترو الأنفاق لقاح فيروس كورونا.


سرعة الرياح 80 كيلو.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيء بأسوان
قالت إيمان شاكر  وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، إنه تم  التحذير من حالة عدم الاستقرار فى الطقس والتى تؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر .


41 مليون مواطن.. متحدث الصحة: تطعيم 40 % من المصريين بلقاح كورونا
قال  الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن  إجمالي من تلقوا لقاح كورونا حوالي 41 مليون مواطن ما بين جرعة أولى وجرعتين .


ألف جنيه للجرام.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن ارتفاع سعر الذهب
قال الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن ارتفاع  أسعار الذهب يرجع إلى تضافر عدة عوامل ساهمت في ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً.


ناس كذابين ومشوهين.. فريدة الشوباشي تنفي تصريحاتها الخاصة بـ سماع صوت الأذان
قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد للمراة المصرية اعتبارها، لانه شاهد على حدث سيكتب عنه العديد من الكتب، هو مشاركة المرأة المصرية في ثورة 30 يونيو .


إلهام شاهين: اسمي"مجنن" لجان الإخوان ولفظ "مومس" موجود في صحيح البخاري
أكدت الفنانة الهام شاهين، أن مجرد طرح اسمها على الصحف ووسائل الاعلام يثير غضب اللجان الالكترونية على السوشيال ميديا، متابعة: «فكرة اسم الهام شاهين مجنناهم على السوشيال ميديا وكل الجهات بتأخذ من السوشيال للأسف واللجان بتشتغل وقبل المسرحية تكلموا عن التبرع بالأعضاء».


الحكومة تكشف مصير الموظف الممتنع عن تلقي لقاح كورونا | فيديو
قال السفير نادر سعد، المتحدث الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء/ إن هناك موعدين مهمين للغاية، وهما 15 نوفمبر الذي يخص طلاب الجامعة، ويوم 1 ديسمبر يخص الموظفين، ولكن كلاهما ينصان على عدم السماح للطالب بالدخول للجامعة، أو الموظف الحكومي إلى مكان عمله؛ إلا بعد أن يُقدم شهادة حصوله على الجرعة الأولى على الأقل من لقاح كورونا.


لن نتحمل الإغلاق .. عمرو ٱديب يوجه رسالة قوية للحكومة ..فيديو
علق الإعلامي عمرو أديب، على عدم تلقي بعض المواطنين للقاح كورونا، قائلا: "قد آن الآوان في مصر الحبيبة أن تكون الإجراءات أكثر جدية مع الذين لا يتناولون اللقاح".

 

اخبار التوك شو أحمد موسى كورونا لقاح كورونا الطقس

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