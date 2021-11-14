القومي لتنظيم الاتصالات: أقل سرعة إنترنت تقدم للعميل في القرى 30 ميجا.. فيديو

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، إن مصر قامت بتوسيع كابلات النت الدولية، وهذا ساعد على زيادة سرعة الإنترنت، إضافة إلى أننا قمنا بتغيير الأسلاك النحاسية بأسلاك الفايبر.

وأضاف محمد إبراهيم خلال لقائه في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع على قناى " دي أم سي " أن أقل سرعة إنترنت تقدم للعميل في القرى 30 ميجا، وهناك مناطق وصلت إلى 70% و 100% ، مؤكدا أن الدولة صرفت 30 مليار جنيه لتحديث شبكة الإنترنت.

وأوضح محمد إبراهيم، إن حياة كريمة ستعمل علي توصيل الأسلاك الفايبر إلى القرى والنجوع وستصل السرعة لديهم إلى 100 ميجا، مؤكدا أن خطة الدولة أكدت على وصول جميع خدمات الاتصالات إلى المناطق النائية وغير الاقتصادية .