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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القومي لتنظيم الاتصالات: أقل سرعة إنترنت تقدم للعميل في القرى 30 ميجا.. فيديو

خدمات الأنترنت
خدمات الأنترنت

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، إن مصر قامت بتوسيع كابلات النت الدولية، وهذا ساعد على زيادة سرعة الإنترنت، إضافة إلى أننا قمنا بتغيير الأسلاك النحاسية بأسلاك الفايبر.

وأضاف محمد إبراهيم خلال لقائه في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع على قناى " دي أم سي " أن  أقل سرعة إنترنت تقدم للعميل في القرى  30 ميجا، وهناك مناطق وصلت إلى 70% و 100% ، مؤكدا أن الدولة صرفت 30 مليار جنيه لتحديث شبكة الإنترنت.

وأوضح محمد إبراهيم، إن حياة كريمة ستعمل علي توصيل الأسلاك الفايبر  إلى القرى والنجوع وستصل السرعة لديهم إلى 100 ميجا، مؤكدا أن خطة الدولة أكدت على وصول جميع خدمات الاتصالات إلى المناطق النائية وغير الاقتصادية .

 

الاتصالات الاقتصاد تنظيم الاتصالات محمد ابراهيم خطة الدولة الانترنت القرى والنجوع المناطق النائية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

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