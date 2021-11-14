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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد أيوب يرد على كيروش : المنتخب لم يخسر مع البدري.. فيديو

صدى البلد

قال أحمد أيوب، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، إنه سعيد بوصول الفراعنة للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى المونديال.

وأضاف أحمد أيوب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"نبارك لأنفسنا بوصول منتخب مصر للمباراة النهائية نحو الصعود لكأس العالم".

وأكمل:" كان من المفترض أن يتحدث الجهاز الفني الحالي، بشكل أفضل عن الجهاز السابق، وعانينا من عدم توفير مباريات ودية لتجهيز المنتخب".

وتابع:" منتخب مصر لم يتعرض للهزيمة خلال فترة تواجدنا، والجهاز الفني السابق لمنتخب مصر تحمل الكثير من الضغوط في الإعداد".

وأكد :" الجهاز الفني لمنتخب مصر له وعليه في الأداء داخل الملعب، والإعلام تحدث عن إقالة جهاز حسام البدري، بعد التعادل مع الجابون في عقر داره".

وأتم قائلا :" كل الدعم والمساندة لجهاز المنتخب الحالي لتحقيق حلم الصعود للمونديال".
 

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