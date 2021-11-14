تصفيات المونديال.. الجبل الأسود يحرم هولندا من حسم التأهل بتعادل مثير

سقط منتخب هولندا فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2 - 2 أمام مضيفه منتخب الجبل الأسود، ليؤجل تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وجمعت المباراة المنتخبان ضمن منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من المجموعة السابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات المونديال.



وسجل هدفي المنتخب الهولندي ممفيس ديباي في الدقيقتين 25 من ركلة جزاء و54، فيما سجل هدفي منتخب الجبل الأسود إيليا فوكوتيتش في الدقيقة 82 ونيكولا فوينوفيتش في الدقيقة 86.



ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب كما رفع منتخب مونتينيجرو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث.