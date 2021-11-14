أخبار قسم التوك شو .. أحمد موسي يكشف الحالة الصحية لوائل جمعة .. وعمرو أديب للمصريين: بلاش بوس .. وهجوم على المومس الفاضلة

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية وكان أهمها: …

مفاجأة.. عوض تاج الدين: الأرقام الحقيقية لإصابات كورونا أكبر من المعلن

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن العدد الحقيقي لإصابات كورونا أكبر من المعلن.

وأضاف عوض تاج الدين:" أرقام المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فى كافة انحاء العالم ليست هى الأرقام الحقيقية بل هى أكثر من ذلك.

وأكمل: "مش كل الدول تصدر بيانات المصابين والأرقام الحقيقية أكتر من كدا بكتير.. وموجات كورونا متتابعة.. والموجة عبارة عن ارتفاع ومن ثم ثبات يعقبه انخفاض".



عن طريق الفم .. تاج الدين يكشف تفاصيل علاج جديد لكورونا ..فيديو

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن الأدوية الجديدة التي ظهرت حديثًا لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف عوض تاج الدين: "تردد أن بعض الشركات العالمية أعلنت عن أدوية تؤخذ عن طريق الفم، متابعا:"هما حاولوا يجربوها في الحالات الشديدة بس مجابتش نتائج جيدة، فبدأوا يتحدثوا عن فعاليتها للحالات البسيطة أو المتوسطة والتي قد تكون تعاني من مشاكل صحية أخرى خلاف فيروس كورونا مثل السكر أو الضغط".

بنبني دولة مرتبطة بالعالم.. برلماني: اترعبت من اسم مسرحية المومس الفاضلة ..فيديو

علق أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على أزمة مسرحية "المومس الفاضلة"، للفنانة إلهام شاهين، قائلا: "الاسم صادم جدا، والمسرحية ليست مرتبطة بالاسم إطلاقا.. والواحد اترعب من اسم المسرحية، لأننا نبني دولة مرتبطة بالعالم".

وأضاف "محسب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "اعتراضي على الكلمة والاسم وليست المسرحية، نحن مع حرية الفن، ونؤيد الفن الهادف الذي يوصل رسالة هادفة".

عمرو أديب للمواطنين : أرجوكم بلاش بوس .. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلا: "أرجوكم الكمامة والتباعد وغسل اليدين".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "فيه ناس لسه مصممة أنها تسلم وفيه ناس مصممة أنها تبوس"، متابعا: "يبقوا شايفين بعض ٤ مرات ومقضينها بوس".



وأشار: "فيه ناس كتير بيكونوا مش طايقين بعض وماسكين بعض بوس"، مردفا: "فيه أنواع كثيرة من السلام عدا البوس".



تقهقرنا 500 سنة.. سميحة أيوب: مهاجمو "المومس الفاضلة" طبقوا "لا تقربوا الصلاة"

أعربت الفنانة سميحة أيوب، عن اندهاشها من الجدل الثائر حول اسم مسرحية "المومس الفاضلة" وحالة الهجوم دون الاطلاع على محتوى المسرحية، متابعة: "مندهشة من الهيصة اللي معمولة عشان اسم مسرحية ومتأكدة محدش يعرف محتواها ايه ومحتوى المسرحية نبيل للغاية".

وأكدت سميحة أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الذين هاجموا اسم مسرحية "المومس الفاضلة" طبقوا قاعدة "لا تقربوا الصلاة".

أحمد موسى: وائل جمعة يعزل نفسه منزليا لهذا السبب.. فيديو

تمنى الإعلامي أحمد موسى، السلامة لـ وائل جمعة مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، قائلا: " حمد لله على سلامة وائل جمعة ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد “،:”وائل جمعة لم يحضر المباراة للشك في إصابته بـ كورونا وقرر وائل جمعة عزل نفسه منزليا ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أبلغنا وائل جمعة منذ دقائق أنه عزل نفسه منزليا لحين التأكد من سلبية مسحته من كورونا ".



أحمد موسى عن أداء منتخب مصر: حاسس إني اتفرجت على ماتش قديم | فيديو



هنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب مصر، بصعوده إلى المرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم قطر 2022 .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، :"خطورة تواجد مصر في التصنيف الثاني؛ هو لقاء منتخب من المنتخبات القوية في القارة، وممكن نقابل السنغال أو الجزائر أو المغرب".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" حالنا امبارح كان صعب، وامبارح كنت حاسس إني بتفرج على ماتش قديم ولا يمكن يكون ده أداء منتخب مصر ".

الباز يكشف مفاجأة عن القس زكريا بطرس ويحكي تفاصيل اعتدائه على طفل|فيديو

علّق الإعلامي محمد الباز، على أزمة القس زكريا بطرس الذي أخطأ في حق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وفي جق القرآن الكريم، وحق الإسلام، وحق المسلمين، قائلاً: "في ناس أخدتها الحميمية الدينية وبدأت تطالب بمعاقبته، والتصدي له".

وحذر محمد الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، من أي محاولة لزرع فتنة جديدة بين المسلمين والمسيحيين في مصر، معقباً: "من بعد عام 2013، والمسلمون والمسيحيون بينهم قرب شديد مبني على حالة من المحبة الحقيقية".

المتحدث الرسمى لوزارة البترول يوضح تفاصيل تدشين المنظومة الإلكترونية لمتابعة توزيع البوتاجاز

قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن الدولة المصرية تتجه إلى التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الوزارة لديها برنامج أطلقه وزير البترول، لتحديث وتطوير قطاع البترول .

وأضاف حمدي عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع «هاني عبد الرحيم» في برنامج «أحلام مواطن»، الوزارة مستمرة في التحول الرقمي في العديد من الأنظمة، مؤكدا أن اليوم تم تدشين منظومة توزيع البوتاجاز لأنه من المنتجات الاستراتيجية الهامة.

وأشار حمدي عبد العزيز، ان الهدف منها إحكام الرقابة على توزيع البوتاجاز بالتزامن مع توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل لتقليل الاستهلاك وتخفيف العبء على مواد الدولة .



ألف جنيه للجرام.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن ارتفاع سعر الذهب.. فيديو

قال الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن ارتفاع أسعار الذهب يرجع إلى تضافر عدة عوامل ساهمت في ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً.

وأضاف "واصف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "عملة كل دولة تتذبذب ما بين الزيادة والنقصان مقابل العملات الأخرى"، لافتا: "الذهب هو السلعة العالمية التي تستطيع الدولة تسييلها لعملة الدولة نفسها".

وأشار: "مصاريف استخراج الذهب أصبحت مرتفعة للغاية"، مردفا: "أزمة كورونا أدت إلى زيادة الطلب على شراء الذهب عالميا".

