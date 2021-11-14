أشرف قاسم: عدم وجود طارق حامد في المنتخب غريب.. وهدف النني أنقذنا

أكد أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق، إن عدم وجود طارق حامد لاعب الزمالك في منتخب مصر خلال المعسكر الحالي غريب، مشيرا إلى أن غياب طارق أثر بالسلب على مستوى الفريق أمام أنجولا.

وقال قاسم في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "هدف محمد النني قبل نهاية الشوط الأولى أنقذنا، وأن أنجولا كانت قادرة على تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف في شباك منتخبنا".

وتابع: "تغييرات كيروش في مباراة أنجولا غريبة، ووجود محمد شريف كجناح يقلل من إمكانياته".

موعد تحديد منافس مصر في المرحلة النهائية:

لم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” حتى الآن، موعد قرعة المرحلة النهائية، إلا أن تقارير صحفية أكدت أنها ستقام 18 ديسمبر المقبل بالتزامن مع نهائي كأس العرب للمنتخبات 2021.

وتتم القرعة بمشاركة 10 منتخبات، يتم تقسيمها إلى نصفين، حيث يلتقي أول 5 منتخبات في تصنيف الفيفا مع الـ 5 منتخبات الأقل في التصنيف العالمي.

ماذا قال كيروش عقب تأهل منتخب مصر إلى المرحلة النهائية:

"لم ننظر إلى نتائج الآخرين، هدفنا هو بناء منتخب قوي لكأس العالم" بهذه الكلمات بدأ مدرب المنتخب الوطني كارلوس كيروش حديثه خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة فريقه ضد نظيره الأنجولي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وفي المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة تحدث كيروش قائلًا "كنا نريد الفوز بهذه المباراة أو الحصول على نقطة من أجل التأهل، كان لدينا مشكلة في هذه المباراة حيث دخلنا اللقاء متأخرًا بسبب الرطوبة وحرارة الجو، فقد استقبلنا هدفين في بداية المباراة، ثم بدأنا نلعب بشكل أفضل بعد الهدف الثاني لأنجولا ونجحنا في تسجيل هدف قبل نهاية الشوط الأول وأصبحنا أفضل حتى نهاية اللقاء".

وواصل كيروش حديثه "كنت موجودًا من قبل في إفريقيا وأعلم مدى جودة اللاعبين الأفارقة، تستحق الكرة الإفريقية أن يكون لديها إمكانيات أفضل من ذلك".