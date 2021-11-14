تنظيم الاتصالات : بناء 500 برج بقيمة مليار و500 مليون لتحسين شبكة الاتصالات ..فيديو

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، أن حياة كريمة ستقوم ببناء 500 برج بقيمة مليار و500 مليون من صندوق الخدمة الشاملة لتحسين شبكة الاتصالات

واضاف محمد إبراهيم خلال لقائه في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دى ام سي " أن الجهاز قام بتسهيل عملية نقل العملاء من شركات اتصالات إلي شركات اخرى بسهولة وبنفس الرقم وهذا خلال 24 ساعة واذا امتنعت الشركة عن ذالك تصل غرامة الامتناع الي 20 مليون جنية .

واوضح محمد إبراهيم ، إن الشركة المصرية للاتصالات هي الشركة المسئولة والحاصلة علي ترخيص للكابلات الدولية وهي المسئولة عن مرور الكابلات الدولية من جنوب شرق اسيا او قارة افريقيا حتي أوروبا وهناك تطور كبير في مرور هذه الكابلات .