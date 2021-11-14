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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| البطة والكريستالة وعيون صفية .. سيارات وألقاب مصرية.. أرخص 5 سيارات في مصر موديل 2021

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

البطة والكريستالة وعيون صفية .. سيارات وألقاب مصرية |نوستالجيا

استطاعت شركة ميتسوبيشي اليابانية أن تقدم نخبة لامعة من اصداراتها داخل السوق المصرية، والتي اكتسبت شهرة عارمة مع ألقاب فريدة، وذلك على الطريقة المصرية صاحبة الروح المرحة والإبداعية، حيث شكلت تلك الألقاب جزءًا من الشارع المصري للكثير من العلامات التجارية، ومنها إصدارات الصانع الياباني المخضرم بإصدارات ميتسوبيشي.

 

أرخص 5 سيارات في مصر موديل 2021.. صور

يضم السوق المصرية، باقة من الطرازات المتنوعة التي تحمل موديل 2021، وذلك بين فئة السيدان والهاتشباك والسيارات متعددة الاستخدامات، بينما يبقى عامل السعر له أهمية كبيرة وسط أركان المعادلة الشرائية للسيارات الجديدة.

 

زيادة في أسعار سوبارو XV داخل السوق المصري

شهدت النسخة سوبارو XV ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة بلغت 5000 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة الشهيرة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

 

نظرة شاملة على سوزوكي فيتارا موديل 2021 بالسوق السعودي.. صور

تنتمي السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، التي تقدم داخل السوق السعودي عبر فئتين من التجهيزات، مع باقة من مواصفات الحماية والامان، وبرامج دعم قائد المركبة على تحديات الطريق.

 

لمحبي التعديلات .. جيب رانجلر تتمتع بقدرات محرك دودج فايبر |صور

بعد اكثر من 16 عامًا حصلت النسخة جيب رانجلر على تعديلات مبهرة، وذلك بعد ان طرحت للبيع على Hemmings، وتعتبر هذه النسخة اجمالاً هي واحدة من الاصدارات الشهيرة للغاية التابعة للصانع الامريكي المخضرم، ولكن صاحبة هذا الموضوع تمتعت بالعديد من الترقيات الخاصة.

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