مشهد مرعب لوجه مصارعين بعد الانتهاء من مباراتهم الشرسة

في مشهد يحمل الإثارة والقوة، تسببت مباراة ملاكمة في إصابة مصارعين بالكدمات والماء بكافة ارجاء اجسدهما بشكل لا يصدق، وذلك بعد ان خاضا مباراة صعبة أدت إلى اصابت بعضهما البعض بالضربات المبرحة والشرسة.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، خاضا كل من المصارع ديكا هجي ومنافسه داني كريستي نزالاً شرساً للغاية داخل حلبة مصارعة غير معلوم مكانها.

وظهر المصارعان وهم مصابان بشكل عنيف في وجهما بعد انتهاء النازل فيما بينهما عبر صورة ومقطع فيديو يوضح مدى شراسة المباراة فيما بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصارعان



يمكن رؤية المصارعان هيجي وكريستي يضربان بعضهما البعض ويترك كل منهما الآخر ملطخًا بالدماء في الحلبة.

المصارعان

فيما انتقد بعض رواد التواصل الاجتماعي الحالة التي وصل إليها المصارعين وذلك بعد تهضم وجههما بشكل شرس ولا يصدق، مما يظهر العنف الشديد الذي واجه بيه المصارعين بعضهم البعض داخل حلبة المصارعة.