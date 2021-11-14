بعد اقتراب موسم الأمطار.. أهم حالات تعليق الدراسة في المدارس والجامعات|فيديو

عرض برنامج " مساء دي أم سي " تقريرا يكشف عن الحالات التي يمكن فيها تعليق الدراسة في المدارس والجامعات .

أولا بالنسبة إلى المدارس يمكن إعطاؤها إجازة في حال حدوث سيول شديدة بالمحافظة، ويكون القرار من المحافظ ، أو إغلاق الفصل لمدة أسبوعين عند حدوث أكثر من إصابة بكورونا خلال أسبوعين، وإغلاق اكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين يستلزم غلق المدرسة 14 يوما.

وأضاف التقرير أنه عند فرض حجر صحي علي قرية أو مدينة تغلق المدارس لحين انتهاء الحجر الصحي في حالة صدور توصيات من لجنة إدارة الأزمات بعد متابعة الوضع الوبائي .

وأوضح أنه في حال حدوث سيول شديدة بالمحافظة أو نطاق الجامعة ويكون القرار للمحافظ ورئيس الجامعة ، وتغلق أيضا في ظروف الوباء وحالات المرض الشديدة مقل كورونا أو في حالة ظهور حالات إصابة بأمراض خطيرة بأعداد كبيرة في الكلي والجامعة .

وتابع أنه أيضا تغلق الجامعة في حالة فرض حجر صحي علي المدينة او المحافظة التي تقع بها الجامعة .