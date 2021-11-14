مشهد مبهر لطفلة تحضن جروا صغيرا وتبكي بعد وفاة كلبها الأليف

دخلت طفلة صغيرة في نوبة بكاء بعد ان حصلت على جرو جديد لها ، وذلك بعد شعورها مؤخراً بالحززن الشديد على وفاة كلب عائلتها.
في الصورة ، التي نشرتها صحيفة ديلي ستار واخفت وجه الفتاة فيها لأسباب تتعلق بالخصوصية ، تظهر الطفلة الصغيرة وهي تمسك بالكلب بإحكام. شديد وهي تبكي.
شارك مستخدم موقع التواصل Reddit الصورة مع تعليق توضيحي "لقد مات مؤخرًا الكلب الذي أحبته الفتاة طوال حياتها ، لكنها فوجئت اليوم بجرو جديد وكان ذلك أحلى وأنقى رد فعل رأيته في حياتي." من الآمن أن نقول إن اللقطة تجعلنا نشعر بالعاطفة أيضًا.
وقالت الصحيفة ايضاً ، ان الكلاب ليست فقط هي التي تجعل الجميع يبكون ، إنها القطط أيضًا ، ففي الآونة الأخيرة ، أذابت قطة قلوب الجميع بعد أن وجده رجل في النهر .
وافادت الصحيفة ان هناك علاقة قوية تربط مربي القطط والكلاب بحيواناتهم، وان في حال وفاة تلك اليحوان يصاب المربي بحالة نفسية سيئة وحزن شديد عليه يصعب تخفيفه.