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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد مبهر لطفلة تحضن جروا صغيرا وتبكي بعد وفاة كلبها الأليف

طفلة تعانق كلبها
طفلة تعانق كلبها الجديد بشدة

دخلت طفلة صغيرة في نوبة بكاء بعد ان حصلت على جرو  جديد لها ، وذلك بعد شعورها مؤخراً بالحززن الشديد على  وفاة كلب عائلتها.

في الصورة ، التي  نشرتها صحيفة ديلي ستار واخفت وجه الفتاة فيها  لأسباب تتعلق بالخصوصية ، تظهر الطفلة  الصغيرة وهي تمسك بالكلب بإحكام. شديد وهي تبكي.

شارك مستخدم موقع التواصل  Reddit الصورة مع تعليق   توضيحي "لقد مات مؤخرًا الكلب الذي أحبته الفتاة طوال حياتها ، لكنها فوجئت اليوم بجرو جديد وكان ذلك أحلى وأنقى رد فعل رأيته في حياتي." من الآمن أن نقول إن اللقطة تجعلنا نشعر بالعاطفة أيضًا.

طفلة تعانق كلبها الجديد بشدة


وقالت الصحيفة ايضاً ،  ان الكلاب ليست  فقط هي التي تجعل الجميع يبكون ، إنها القطط أيضًا ، ففي الآونة الأخيرة ، أذابت قطة قلوب الجميع بعد أن وجده رجل في النهر .

 

وافادت الصحيفة ان هناك علاقة قوية تربط مربي القطط والكلاب بحيواناتهم، وان في حال وفاة تلك اليحوان يصاب المربي بحالة نفسية سيئة وحزن شديد عليه يصعب تخفيفه.

 

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