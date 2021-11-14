تقرير .. جهود احتواء سقوط الأمطار الرعدية بأسوان

ليلة من ألف ليلة وليلة عاشها أهالى مدينة أسوان، وبعض مدن المحافظة، فقد تعرضت عاصمة الشباب لموجه من الطقس المتقلب وسوء الأحوال الجوية في مساء أول أمس الجمعة فى مشهد لم يحدث منذ نحو 11 عاما نتيجة لسقوط الأمطار الرعدية الكثيفة والغزيرة، مع العاصفة الترابية الشديدة.

ونعرض عبر منصة " صدى البلد " تفاصيل وكواليس هذه الليلة الصعبة، وكيفية التعامل مع تداعياتها، والتى أكد فيها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه تجازونا الأزمة.

حيث تشهد أسوان حالياً إستقرار في الأحوال الجوية، وقد عادت الحياة لطبيعتها مرة أخرى ، بعد تكاتف كافة الجهود في ملحمة وطنية شعارها " العمل بروح الفريق الواحد " للسيطرة على تداعيات سقوط الأمطار الرعدية الغزيرة والعاصفة الترابية ، وتم إستئناف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، بجانب إعادة فتح الطرق السريعة وإعادة التيار الكهربائى .

وأقرأ أيضاً:

فيما تواصل الأجهزة والجهات المعنية أعمال شفط وكسح المياه من الشوارع والمناطق السكنية مع رفع الأشجار التى سقطت بسبب قوة الرياح، علاوة على أصلاح أعمدة الإنارة والهوائيات الكهربائية، فضلاً على توفير كميات من الأمصال بالمستشفيات والوحدات الصحية للتعامل مع الحالات المصابة بلدغات العقارب والثعابين.

وتم تشغيل محطات مياه الشرب الكبرى الثلاث بمدينة أسوان وهى محطة مياه شيشة، ومحطة مياه جبل تقوق، ومحطة مياه فريال بعد إتمام إزالة آثار مياه الأمطار بما يضمن تأمين تشغيلها وكما عادت جميع محطات الصرف الصحى تعمل بكامل طاقتها بعد الانتهاء من أعمال إصلاح محطة الجزيرة التى تأثرت بمياه الأمطار ونجحت عمليات سحب المياه من محطة صرف صحى الجزيرة وإجراء بعض أعمال الصيانة اللازمة لتشغيلها مرة أخرى، وتمت عمليات نزح المياه من أغلب الاماكن وجارى الانتهاء من بقية الاماكن، كما تم الإنتهاء من معظم الاماكن التى تكونت بها تجمعات برك المياه والإنتهاء من بقية الاماكن بمنطقة الشلال بمدينة أسوان، وبالتوازى يتم إستكمال عمليات سحب برك المياه بالعديد من شوارع مدينة أسوان بسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى المتخصصة فى مجال الشفط وسحب الرواسب.

ورغم غزارة كميات مياه الأمطار فى مناطق عديدة بمدينة أسوان إلا أن الاطقم واجهتها يدويا وآليا وتواجدت الأطقم الفنية فى مواقع العمل وأدت عملها بكفاءة دون خسائر فى المعدات والافراد، كما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكافة أطقمها الفنية وسيارات النزح وسيارات التسليك الآلى ومختلف المعدات اللازمة إلى الأماكن المضارة بالشوارع جراء الأمطار التى هطلت بغزارة مخلفة بركاً من المياه فى عدة مناطق وتم رفع درجة الإستعداد بغرفة العمليات والطوارئ، والأطقم الفنية لسيارات التسليك الآلى والكسح.

فيما أعلن محافظ أسوان اللواء أشرف عطية منح طلاب المدارس بجميع المراحل والإدارات التعليمية إجازة استثنائية اليوم الأحد بهدف الحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب فى ظل إحتمالية إستمرار سوء الأحوال الجوية، بجانب إتاحة الفرصة لشفط تراكمات المياه والتأكد من سلامة المنشآت والوصلات الكهربائية.

وتم شفط وسحب تراكمات المياه بالشوارع، بجانب تأمين أعمدة الإنارة وأسلاك الهوائيات، كما تم توصيل التيار الكهربائى وتشغيل محطات مياه الشرب بشكل كبير.

وقامت أجهزة الرى بتصريف جميع كميات مياه الأمطار التى سقطت من خلال 36 مخر صناعى و27 سد إعاقة وحاجز ترابى، بجانب 13 بحيرة صناعية موزعين بجميع أنحاء المحافظة حيث تم تصريفها إلى المصارف المائية، وخاصة فى 4 مناطق بعزب كيما والكسارة بالجزيرة، وأبو الريش بمركز أسوان، علاوة على السراج بمركز إدفو شمال شرق محافظة أسوان مما ساهم فى انحصار الأضرار والخسائر بشكل جيد.

وكانت هناك متابعة لحظية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأيضاً اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، ومتابعة منظومة الجهود المبذولة من كافة القطاعات لإحتواء كافة تداعيات هذه الأزمة الطارئة.

وعن أبرز الأحداث الناجمة عن سوء الأحوال الجوية بأسوان فقد تمثلت في تعرض 5 منازل بمنطقة كيما للتصدعات والإنهيارات الجزئية، دون أى إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت هناك ملحمة من التكافل الإجتماعي في هذا الشأن تمثلت في قيام أهالى المنطقة بإستضافة الأسر المضارة التى تعرضت منازلهم المبنية من الطوب اللبن والأسقف الصاج والخشب للإنهيارات الجزئية في منازلهم وبيوتهم للحفاظ علي سلامتهم من أى أضرار.

وتواكب مع ذلك قيام أهالى منطقة الشلال بأسوان بإنقاذ جثامين الموتى بمقابرهم بمساعدة الأجهزة والجهات المعنية داخل المحافظة،والتى خرجت من باطن الأرض لتتواجد على سطح الأرض.

كما أشار محافظ أسوان ، إلى أنه لا توجد وفيات جراء لدغات العقارب والثعابين ، ولكن كلها إصابات بلغت أعدادها 503 مواطن حتى الآن، مؤكداً على أنه جارى حصر جميع الخسائر سواء من الانهيارات الجزئية أو الكلية للمنازل والمباني.

جهود احتواء تداعيات الطقس السئ بأسوان

جهود احتواء تداعيات الطقس السئ بأسوان

جهود احتواء تداعيات الطقس السئ بأسوان