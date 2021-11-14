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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قدمنا دروسا تدريبية.. محمد بركات: البدري اتظلم .. وموقف مصطفى محمد ماكنش هيعدي

صدى البلد

أكد محمد بركات ، المدير السابق لمنتخب مصر ، أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري تعرض لظلم فادح خلال توليه المهمة قبل تعيين البرتغالي كارلوس كيروش.

وقال بركات عبر قناة (المحور):" منذ اللحظة الأولى ظهر الفارق في التعامل مع كيروش عما كان يحدث معنا كجهاز سابق ، النية كانت مبيتة للإطاحة بالجهاز الفني السابق ولم نجد أي دعم أو مساندة من الاتحاد المصري أو وسائل الإعلام أو الجماهير".

وأضاف:" اعترف بأن الجهاز الفني أخطأ بعدم خوض مباريات ودية خلال معسكرين بفترات التوقف ولكن البدري كانت له وجهة نظر أن الدوري كان مضغوطاً واللاعبين المحترفين في نهاية موسم وبحاجة للراحة كما أنه من الظلم الاستعانة بعناصر الدوري والدفع بها في مباراة ودية لأن تقييمها سيكون غير منطقي".

وأشار إلى أن الجهاز الفني السابق تعرض لحملات واضحة ضده وغياب تام للدعم والمساندة مؤكداً أن البدري تعرض لظلم كبير رغم أنه مدرب قدير وفعل كل ما في وسعه في خدمة منتخب مصر.

وتابع بركات:" تخيل لو خرج البدري وتحدث مثلما قال كيروش عقب لقاء أنجولا بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وألقى باللوم على الرطوبة والطقس ، كان الجميع سيخرج ويتحدث مهاجماً البدري بأن الرطوبة عامل مشترك سيواجه المنتخبين".

وزاد نجم الأهلي الأسبق:" لو كان البدري قد استبعد ثنائي الفريق الأحمر محمد مجدي أفشة ومحمد شريف لقامت القيامة ضده ، دعونا نكون صرحاء المدرب الأجنبي يحصل على كافة الصلاحيات والدعم".

واستطرد قائلاً:" لم ننتظر سوى الدعم والمساندة ولو كان البعض لا يحب الجهاز الفني السابق فكان عليه أن يحب منتخب مصر.. وفي النهاية نبارك للمنتخب تأهله إلى المرحلة الأخيرة ونتمنى التوفيق في الوصول للمونديال ولم ننتظر بالطبع كلمة شكر من مسؤولي الاتحاد المصري".

وعن واقعة بصق مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي عقب تسجيله هدف التعادل أمام الجابون والتي تم تفسيرها بأنها تجاه المدرب حسام البدري ، قال بركات:" لم نشاهد هذه اللقطة أثناء المباراة لأنها جاءت بعد هدف التعادل وإثر فرحة عارمة للاعبين.. كنا في حالة سعادة بالتعادل ولم نكن نعلم أن الحملة ستبدأ ضدنا بعد هذه المباراة".

وتابع:" لو استمر الجهاز الفني للمنتخب كانت الأمور ستسير في اتجاه غير جيد بين الجهاز ومصطفى محمد والأمر لم يكن سيمر مرور الكرام".

وأضاف: "حسام البدري خرج بتصريحات دبلوماسية بعد رحيل الجهاز الفني لأنه ببساطة لم يرغب في ذبح اللاعب أمام الجماهير فتعامل مع الأمر بمنطق الأب والجهاز الفني الحالي تعامل مع الأمر بمنطلق أنه لا يوجد أي إدانة رسمية للاعب سواء في تقرير مكتوب أو بشكل شفوي".

وأتم:" في مباراة الجابون ، البدري قدم درساً تدريبياً وأجرى 3 تغييرات مؤثرة قلبت موازين المباراة وكان الفريق منقوصاً ولكن لأن الحملة ضدنا كانت واضحة رحلنا سريعاً".

بركات محمد بركات حسام البدري كارلوس كيروش منتخب مصر مصطفي محمد

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