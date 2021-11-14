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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم المونديال .. 3 طرق توصل مصر للتنصيف الأول في تصفيات كأس العالم

صدى البلد

مع إسدال الستار على الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022، ضمن منتخب مصر التأهل بشكل رسمي للمرحلة الأخيرة المقررة في مارس المقبل.

لكن بعد تأهل الفراعنة، أصبحت فرص التواجد في التصنيف الأول بقرعة المرحلة الأخيرة، أمر في غاية الصعوبة بالنسبة للمنتخب المصري على سبيل حصد النقاط.

ويسبق منتخب مصر في التصنيف، منتخبات على السنغال، وتونس، والمغرب، والجزائر، ونيجيريا.

وتسحب قرعة المرحلة النهائية، الشهر المقبل، حيث يلتقي أصحاب المراكز الخمس الأولى وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي "فيفا"، مع أصحاب المراكز الخمس الأخرى الأقل في التصنيف.

منتخب مصر وفقًا لآخر تصنيف أصدره الفيفا، جاء في التصنيف الثاني برصيد 1447.85 نقطة، وهو أقرب لمنتخب نيجيريا صاحب المرتبة الأخيرة في التصنيف الأول برصيد 1478.18 نقطة.

وسيرتفع رصيد نيجيريا بعد فوزها (2-0) على ليبيريا، لكن في المجمل تتعلق فرصة مصر بالمنتخبات التي تحتل التصنيف الأول ولم تحسم صعودها للمرحلة النهائية بعد، وهي تونس والجزائر ونيجيريا.

ومع تأهل السنغال، والمغرب رسميًا للمرحلة النهائية من التصفيات، أصبح منتخب مصر بحاجة لعدم تأهل إحدى المنتخبات الثلاث نيجيريا، أو الجزائر، أو تونس، كي يضمن مقعده في التصنيف الأول بالقرعة.

ونرصد لكم في هذا التقرير، أبرز فرص الفراعنة في التواجد بالتصنيف الأول بقرعة المرحلة الأخيرة بتصفيات المونديال.

تخطي نيجيريا 

فرص مصر في التواجد بالتصنيف الأول، ترتبط أولًا بفوزه على الجابون لحصد نقاط أكبر، مع خسارة نيجيريا في الجولة الأخيرة أمام كاب فيردي.

ويتصدر منتخب نيجيريا، مجموعته برصيد 12 نقطة، يليه كاب فيردي "الرأس الأخضر" بـ 10 نقاط، وبالتالي خسارة النسور تطيح بهم خارج السباق.

سقوط تونس 

تتمثل الفرصة الثانية لمنتخب مصر، في خسارة تونس أمام زامبيا في الجولة الأخيرة، لكن الأمر صعب نظرًا لأن المباراة ستقام في تونس، بجانب عدم ظهور زامبيا بمستويات مميزة.

وعلى مدار 5 مباريات، خسرت زامبيا مرتين مقابل الفوز مثلهما وتعادل وحيد.

حظوظ مصر ترتبط بخسارة تونس أمام زامبيا، بجانب فوز غينيا الإستوائية على موريتانيا.

كما أن تعادل نسور قرطاج، وفوز غينيا الإستوائية، يخدم مصالح الفراعنة.

خروج الجزائر 

تتمثل في خسارة منتخب الجزائر أمام بوركينا فاسو في الجولة الأخيرة التي ستقام بينهما في الجزائر.

محاربو الصحراء يتصدرون مجموعتهم برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو.

ولا بديل أمام بوركينا فاسو سوى تحقيق الفوز من أجل بلوغ المرحلة النهائية، وقتها سيتواجد منتخب مصر في التصنيف الأول خلال قرعة المرحلة النهائية.

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