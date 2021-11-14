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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف تبرز رشاقتها من الجيم..فيديو

صدى البلد

نشرت الفنانة،رانيا يوسف،فيديو جديد من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهرت يوسف برشاقة عالية في الفيديو من الصالة الرياضية،كما تفاعل معها متابعينها بالإعجابات والتعليقات.

 

وفي سياق أخر،كشفت الفنانة رانيا يوسف عن عشقها للتمثيل منذ الصغر حيث بدأت المغامرة في سن 16 عاما ولذلك تفاضل دائما عملها ولا تنظر إلى البطولة المطلقة أو المساحة الخاصة بالدور الذى تقدمه. 

وأضافت رانيا يوسف فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : أبحث دائما عن العمل الجيد والدور المؤثر الذى يضيف لى بغض النظر عن مساحته فى العمل. 

وأوضحت رانيا يوسف : ان التمثيل والفن فى دمى حيث شاركت منذ صغرى مشهد صامت مع الفنان عادل إمام بفيلم “المنسى” والذى شاركت فى بطولته الفنانة يسرا وأحمد راتب وكان المشهد ضمن مجاميع داخل فيلا كرم مطاوع. 

وأشارت رانيا يوسف إلى أنها كانت حريصة على تنمية هذه الموهبة وتطويرها وحريصة أيضا على أن تتعاون مع كل ما هو حديث من أجل تطوير نفسها. 

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