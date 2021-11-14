وكيل طاقة النواب: الاعتماد على إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ينعكس علي أسعار الكهرباء مستقبلياً

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبرلمان، إن وزارة الكهرباء تعمل علي تحقيق أكبر كميات إنتاج من الكهرباء بواسطة الطاقة المتجددة ( االطاقة الشمسية- الرياح – المياه) وذلك بإعتبارها مصدرا يتميز بكونه صديق للبيئة ورخيص.

و أكد " الجبلاوي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن خطة الحكومة في الإعتماد علي خلق تنوع في وسائل إنتاج الكهرباء بالطبع سيكون لها تأثير إيجابي بالنسبة لخفض اسعار فواتير الاستهلاك علي المدي البعيد.

و أشار وكيل لجنة الطاقة، إلي أن مشروعات الربط الكهربائي التي تجريها الدولة مع دول الجوار ستسهم في تحقيق فائض إنتاج بنسبة كبيرة، علاوة علي تحقيق المنفعة المشتركة للدولتين في هذا المجال نتيجة تبادل الخبرات وغيرها من الفوائد.

وتابع النائب، وبشكل عام تخطو وزارة الكهرباء بخطي ثابتة نحو تحقيق التنمية ورؤية مصر الشاملة وذلك من خلال مشروعاتها القومية المختلفة التي تعود علي المواطن بالنفع والفائدة.