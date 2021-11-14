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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم: هروب قيادات إخوان تونس إلى ليبيا..مفاجأة بمحاولة اغتيال الكاظمي..اختراق مكتب التحقيقات الفيدرالي..وفضح مجزرة أمريكية في سوريا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

وفاة أول امراة تتولى رئاسة مجلس الشعب في سوريا..من هي هدية عباس؟
أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الأحد، بوفاة رئيسة مجلس الشعب السابقة هدية عباس، إثر نوبة قلبية في المستشفى العسكري في دير الزور.

هروب قيادات إخوان تونس إلى ليبيا |تفاصيل
كشفت مصادر ليبية مطلعة عن تسلل عدد من قيادات حركة النهضة الإخوانية من تونس إلى ليبيا مؤخرا، هربا من الملاحقات القضائية.

روسيا تعلن بدء توريد أس 400 إلى الهند
قال ديمتري شوجايف، مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني (FSMTC) لوكالة "سبوتنيك"، إن روسيا بدأت في تسليم أنظمة صواريخ إس 400 تريومف أرض جو إلى الهند تسير عمليات التسليم كما هو مخطط لها.


مقتل 68 شخصاً بأعمال شغب في سجن بالإكوادور..والرئيس يعلن الحرب على المافيا
قال مسؤولون إن 68 سجينا على الأقل قتلوا في قتال جديد في سجن إكوادوري حيث قتل أكثر من مائة نزيل في اشتباكات بين العصابات المتناحرة في سبتمبر.

قبل قمة بايدن وبينج..بلينكن يحذر الصين بشأن تايوان
أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن مخاوفه بشأن نهج الصين تجاه تايوان لوزير الخارجية الصيني وانج يي، ودعا أيضًا إلى اتخاذ تدابير لضمان إمدادات الطاقة العالمية، قبل المحادثات المقبلة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج.

الشرطة السودانية: إصابة 39 شرطياً بجروح بالغة خلال مواجهات بين الأمن والمتظاهرين
وقالت الشرطة السودانية في بيان بثه التلفزيون السوداني إن المظاهرات كانت سلمية في البداية لكنها "سرعان ما انحرفت عن مسارها السلمي"، وأسفرت المواجهات بين المتظاهرين والأمن عن إصابة 39 شرطيا بجروح بليغة.

ليست إيران بل أمريكا.. مسئولون يفجرون مفاجآت بشأن محاولة اغتيال الكاظمي
بينما يواصل المسؤولون العراقيون التحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يستبعد المسؤولون الأمريكيون الحاليون والسابقون اختمال أن تكون إيران قد أمرت بتنفيذ محاولة اغتيال الكاظمي، وهو ما يبدو موقفاً غير متوقع.

بوريس جونسون: اتفاق قمة المناخ في جلاسجو خطوة كبيرة للأمام
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن اتفاق المناخ الذي تم إبرامه في مؤتمر كوب 26 في جلاسجو كان خطوة كبيرة إلى الأمام وأعرب عن أمله في أن يمثل بداية نهاية تغير المناخ.

تقرير يكشف قتل الجيش الأمريكي عشرات المدنيين بغارة في سوريا
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها إن الجيش الأمريكي تستر على ضربتين جويتين نفذهما على سوريا عام 2019 تسببتا في مقتل زهاء 64 امرأة وطفلا، وهي جريمة حرب محتملة.

اختراق بريد إلكتروني خاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي
وأرسل المتسللون عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني من حساب بريد إلكتروني تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي يحذرون من هجوم إلكتروني محتمل، وفق ما نقلته بلومبرج.

تونس ليبيا الكاظمي مكتب التحقيقات الفيدرالي سوريا

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