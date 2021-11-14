فى مباراة مصيرية.. إسبانيا تصطدم بالسويد فى تصفيات كأس العالم .. اليوم

يصطدم منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم بضيفه السويد، في مباراة مصيرية فى تمام العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية، فى إطار مباريات الجولة العاشرة والأخيرة عن المجموعة الثانية فى التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب إسبانيا مواجهة الليلة محتلاً صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن السويد صاحبة المركز الثاني.

ويكفي منتخب إسبانيا التعادل من أجل التأهل رسميا لكأس العالم قطر 2022، فيما لا بديل أمام منتخب السويد سوى تحقيق الانتصار للتأهل للمونديال.

وكان منتخب إسبانيا قد انتزع صدارة ترتيب المجموعة الثانية، في الجولة الماضية، بتحقيق انتصار غال على اليونان بهدف دون مقابل، فيما تعرض منتخب السويد لهزيمة مفاجئة أمام منتخب جورجيا بهدفين دون مقابل، أبعدته عن صدارة المجموعة.

ويغيب عن منتخب إسبانيا العديد من الأسماء في مواجهة اليونان، بسبب الإصابة، وهم فيران توريس، ميكيل أويارزابال، إريك جارسيا، ماركوس ألونسو ويريمي بينو، الأمر الذى جعل إنريكي لإجراء تعديلات واستدعاء لاعبين حديثي العهد بالمنتخب على أمل تعويض الفارق.