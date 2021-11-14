عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فى مباراة مصيرية.. إسبانيا تصطدم بالسويد فى تصفيات كأس العالم .. اليوم

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

يصطدم منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم بضيفه  السويد، في مباراة مصيرية  فى تمام العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية، فى إطار مباريات الجولة العاشرة والأخيرة عن المجموعة الثانية فى التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب إسبانيا مواجهة الليلة محتلاً  صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن السويد صاحبة المركز الثاني.

ويكفي منتخب إسبانيا التعادل من أجل التأهل رسميا لكأس العالم قطر 2022، فيما لا بديل أمام منتخب السويد سوى تحقيق الانتصار للتأهل للمونديال.

وكان منتخب إسبانيا قد انتزع صدارة ترتيب المجموعة الثانية، في الجولة الماضية، بتحقيق انتصار غال على اليونان بهدف دون مقابل، فيما تعرض منتخب السويد لهزيمة مفاجئة أمام منتخب جورجيا بهدفين دون مقابل، أبعدته عن صدارة المجموعة.

ويغيب عن منتخب إسبانيا العديد من الأسماء  في مواجهة اليونان، بسبب الإصابة، وهم فيران توريس، ميكيل أويارزابال، إريك جارسيا، ماركوس ألونسو ويريمي بينو، الأمر الذى جعل إنريكي لإجراء تعديلات واستدعاء لاعبين حديثي العهد بالمنتخب على أمل تعويض الفارق.

اسبانيا السويد كأس العالم 2022 كأس العالم قطر 2022 اليونان جورجيا

ترشيحاتنا

النيابة العامة تأمر بحبس متهم ارتكب واقعة قتل بحلوان وهرب للإمارات

مرضه وخلافه مع الزعيم .. ما لا تعرفه عن محمود عبد العزيز

فى مباراة مصيرية.. إسبانيا تصطدم بالسويد فى تصفيات كأس العالم .. اليوم

نشرة أخبار العالم: هروب قيادات إخوان تونس إلى ليبيا..مفاجأة بمحاولة اغتيال الكاظمي..اختراق مكتب التحقيقات الفيدرالي..وفضح مجزرة أمريكية في سوريا

أخبار التكنولوجيا|هذه التطبيقات تسرق جميع بيانات هاتفك الأندرويد.. والقصة الكاملة لاعتذار لعبة الفيديو Call Of Duty للمسلمين

وفاة أول امرأة تتولى رئاسة مجلس الشعب في سوريا..من هي هدية عباس؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الأحد 14- 11- 2021

ألف جنيه للجرام.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن ارتفاع سعر الذهب.. فيديو

زوجتي ممتنعة عن معاشرتي منذ وفاة والدها؟ مبروك عطية يرد

بعد قليل.. محاكمة ريهام سعيد بتهمة سب وقذف حسن شاكوش

ما تنزلوش الشتوي.. تعرف على مواعيد بدء فصل الشتاء

سعر الدولار في البنوك اليوم 14- 11- 2021

نحفظ محبتنا واحترامنا لإخوتنا المسلمين.. الكنيسة الأرثوذكسية ترد على زكريا بطرس

دعاء تحقيق المستحيلات من 9 كلمات فقط.. ردده قبل السلام من الصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغذية الطفل في مرحلة التسنين

النملية.. دولاب وثلاجة فى وقت واحد وتحولت لقطعة ديكور عصرية|نوستالجيا

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

فيديو

فيديو جراف | هل يستطيع الجن سرقتك؟ عالم أزهري يجيب

مش هنكد عليها.. رد فعل شيرين رضا عن زواج ابنتها نور

جهل كتير.. إلهام شاهين تكشف أسرار مسرحية المومس الفاضلة

أول رجل فتحت قلبى له.. باريس هيلتون تكشف مشاعرها بحفل زفافها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ