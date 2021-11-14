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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هولندا.. اعتقال 15 شخصًا بعد احتجاجات بسبب الإغلاق المفروض لمواجهة كورونا

أعلنت السلطات الهولندية اليوم، الأحد، أنها اعتقلت 15 شخصًا بعد اندلاع احتجاجات في البلاد بسبب فرض حظر جديد لمنع تفشي جائحة "كورونا".

وأوضحت صحيفة "نذرلاندس تايمز" الهولندية عبر موقعها الإلكتروني، أن مئات الأشخاص تجمعوا في مدينة "ليوفاردن" الهولندية الليلة الماضية، حيث أظهرتهم مقاطع فيديو وهم يشعلون الألعاب النارية ويحملون مشاعل يتصاعد منها الدخان.

وذكرت وحدة شرطة شمال هولندا أن عددا من الأشخاص رفضوا المغادرة بعد أن طالبتهم الشرطة بالعودة إلى ديارهم، ما أدى إلى تحرك شرطة مكافحة الشغب لاحقًا لطرد المتظاهرين من الساحة المركزية بالمدينة، وتابعت أن قوات تابعة للشرطة تواصل مراقبة "ليوفاردن" التي تقع على بعد حوالي 85 ميلاً شمال أمستردام.

وفي أماكن أخرى في هولندا، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحانات في مدينة "بريدا" الجنوبية ظلت مفتوحة بعد موعد الإغلاق الجديد، وبموجب الإغلاق الجديد الذي يصل لمدة ثلاثة أسابيع، يتعين إغلاق الحانات والمطاعم في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتعين إغلاق المتاجر التي تبيع العناصر غير الأساسية في الساعة 6 مساءً.

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