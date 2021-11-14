البرتغال تستدرج صربيا لحسم التأهل إلى كأس العالم 2022 .. الليلة

يستضيف منتخب البرتغال نظيره منتخب صربيا، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب ألجارفي، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة، من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويكفى منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالد التعادل في مباراة اليوم، لحسم التأهل رسميا، إلى بطولة كأس العالم.

ولم يتذوق منتخب البرتغال طعم الخسارة في التصفيات حتى الآن، حيث خاض 7 مباريات، فاز في 5 لقاء وتعادل ي مواجهتين.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب صربيا في تحقيق الفوز في مباراة الليلة، وانتزاع بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022، من البرتغال.

منتخب صربيا هو الآخر يقدم نتائج رائعة في تصفيات كأس العالم، حيث حقق نفس نتائج منتخب البرتغال، بالفوز في 5 مباريات والتعادل موجهتين.

يذكر أن مباراة الذهاب بين البرتغال وصربيا، في التصفيات الحالية، انتهت بالتعادل 2 - 2.

ترتيب البرتغال وصربيا:

يتصدر منتخب البرتغال المجموعة الأولى في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف عن منتخب صربيا صاحب المركز الثاني، بينما يحل منتخب لوكسمبورج ثالثا بـ 9 نقاط، وأيرلندا رابعا بـ 6 نقاط، بينما يتذيل منتخب أذربيجان جدول الترتيب بنقطة وحيدة.