التأمين الصحي بالسويس.. تسجيل 75% من المواطنين بالمحافظة في المنظومة الجديدة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مشروع إنشاء المجمع الطبي بالسويس، الخاص بمنظومة التأمين الصحى الشامل، بعدما شهدت الدولة المصرية أزمة الصحة ضمن مشاكل عديدة يعاني منها قطاع الخدمات فى مصر، مثلها كمشكلة التعليم والإسكان والتموين وغيرها، ولكن ما يميز تلك المشكلة أنها ذات بُعد إنساني كبير، يثير تعاطف الأصحاء تجاه المرضى.

وسيتم إطلاق منظمة جديدة للتأمين الصحى أوائل العام المقبل 2022، وسوف يرتكز على 35 منشأة صحية و 29 مركز ووحدة طب أسرة، وتم استلام 26 مركز ووحدة طب أسرة حتى الآن.

ويستعرض "صدى البلد"، خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن منظومة التأمين الصحى الشامل.

منظومة التأمين الصحى

ويذكر أن منظومة الصحة فى مصر مركبة إلى حد كبير، ولا يمكن اعتبار التأمين الصحي هو الحل السحرى لمواجهتها، أو أن سن التشريع سينهى المشكلة، رغم أهميته، إضافة أننا لدينا خمسة جوانب لـ مشكلة الصحة فى مصر: الأطباء والتمريض وهما العنصران البشريان، والدواء، والأجهزة الطبية، والمبنى.

هدف قانون التأمين الصحي

ويهدف قانون التأمين الصحي الشامل، إلى إيصال الدعم الصحي للفئات الأكثر استحقاقا للحصول على العديد من الخدمات الصحية المميزة التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية من أجل الارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة.

وسجل 75% من المواطنين المستهدف تسجيلهم ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة السويس، مشيرًا إلى أنه من المقرر إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة أوائل العام المقبل 2022.

35 منشأة صحية

وترتكز منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة السويس على 35 منشأة صحية، منها 29 مركزا ووحدة طب أسرة، تم استلام 26 مركزا ووحدة طب أسرة منهم حتى الآن، وجاري استلام الباقي بعد إنهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية لهم.

مستشفيات التأمين الصحي بالسويس

وتوجد 6 مستشفيات التى تقدم خدمات التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، ومنها: "المجمع الطبي بالسويس، التأمين الصحي بالسويس، مركز الأورام بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمي، مستشفى صدر السويس، مستشفى طوارئ العين السخنة، وذلك بما يضمن توفير جميع مستويات الخدمة والرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية لمنتفعى التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

تعزيز الوعى بالمنظومة

وكان هناك العديد من الاستعدادات لإطلاق المنظومة بالمحافظة خلال الفترة الماضية، ومنها: تم إجراء الفحص الطبي الشامل لـ 33 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل واستكمال الحملات التوعوية بالمحافظة عن المنظومة الجديدة سواء من خلال حملة (سجل في مكانك) أو من خلال حملات طرق الأبواب بالمحافظة، وذلك بهدف تعزيز الوعى بالمنظومة وأهميتها في توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بجودة عالمية.

وجرى العمل على قدم وساق لإنهاء مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، ومنها محافظة السويس، وكذلك للعمل على امتداده بالمحافظات الأخرى في مدة أقل من 10 سنوات تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.