جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي يكشف ملامح خطة ربط التجمعات البدوية | فيديو

قال المهندس أمون مرتضى ، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ، تعليقا على خطة ربط التجمعات البدوية بالطرق الرئيسية ، إن تلك التجمعات لم تكن لها أي طرق ربط ؛ مما يتسبب بصعوبة كبيرة للتواصل مع المستشفيات أو المراكز الحضارية ، معقبا : " عملنا 10 مشروعات للطرق يشملوا شرق وغرب مطروح ومنطقة سيوه بتكلفة 664 مليون جنيه ".

وأضاف المهندس أمون مرتضى ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، أنه تم الانتهاء من 80 % من المشروعات ، وجاري انهاء إجراءات الـ 10 طرق الأخيرة ، متابعا :" لم ننسى واحه سيوة من المشروعات " .

وأشار " مرتضى " إلى أن الخرسانة التي سيتم استخدامها لإنجاز مشروعات الطرق قادرة على تحمل كافة أنواع الحمولات .

ولفت "مرتضى " إلى أنه تم ربط 219 تجمع بدوي ، حتى الآن ، بدلا من أن تصبح تلك التجمعات طاردة للسكان ، بالإضافة إلى رفع نسبة التعليم في تلك التجمعات ، وسهولة الوصول لمكاتب البريد ، وبالتالي نساعد على نموها .

وتابع " مرتضى " أن إجمالي الطرق المتبقية من المشروعات 80 كيلو مترا فقط ، متابعا : " قرية بدوية جديدة هنعملها فيها 24 بيت ويتسم بالألوان البدوية وهو فكر جديد يدعم بالكامل من الدولة " .