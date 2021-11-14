16 إقالة.. مذبحة مدربين فى دورى القسم الثانى

شهدت منافسات دورى القسم الثانى هوجة إقالات لمدربي الفرق فى صفوف المجموعات الثلاث القاهرة والصعيد وبحرى، ورحيل 16 مدربا فى دورى القسم الثانى خلال الموسم الحالي، عقب تعثر الفرق التي يتولون قيادتها الفنية وسوء النتائج.
“صدى البلد” يستعرض قائمة المدربين الستة عشر الراحلين والجدد عن فرق دورى الدرجة الثانية:
رحل محمد جابر عن تليفونات بني سويف وتولى كرم جابر قيادة الفريق.
استقال أمير عزمي مجاهد من تدريب فريق السكة الحديد وتولى بدلا منه جمعة مشهور.
تعاقد فريق النصر مع ياسر رضوان لقيادة الفريق بدلا من خالد غنيم.
توصل فريق كيما أسوان لاتفاق مع سعيد عبد العزيز لقيادة الفريق خلفا لزيزو حشمت.
نادي الألمونيوم تعاقد مع سعيد مرزوقى عقب رحيل ياسر رضوان عن قيادة الفريق.
وتولى كمال إبراهيم قيادة فريق قنا خلفا للمدرب سعيد عبد العزيز.
ورحل علاء عبد العال عن تدريب فريق القناة وتولى المهمة محمد حليم خلفا له.
وأطاح نادى بنها بالمدرب عيد مرازيق ليتولى محمد عبد الرؤوف مهام تدريب الفريق.
وأسند فريق حرس الحدود القيادة الفنية إلى محمد مكى خلفا للمدرب محمد حليم.
نادى المريخ تعاقد مع أيمن الجمل لقيادة الفريق خلفا للمدرب أحمد عبد العزيز.
نادى بورفؤاد تعاقد مع أبو طالب العيسوي خلفا للمدرب محمد ياسين.
نادى الحمام استقدم عطية صابر لتولى مهام تدريب الفريق خلفا للمدرب طارق الصاوي.
نادى الرجاء تعاقد مع رضا أبو اليزيد خلفا للمدرب كرم جابر.
نادى دمنهور أسند مهام تدريب الفريق إلى أبو العينين شحاتة خلفا للمدرب ياسر عبد الواحد.
نادى المنصورة نجح فى التعاقد مع ياسر الكناني خلفا للمدرب بلبل بيومي.
نادى المجد تعاقد مع أدهم السلحدار خلفا للمدرب أحمد صابر لقيادة الفريق.