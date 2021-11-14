عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. الحكومة تدعو للاستعداد لموجة رابعة محتملة لفيروس كورونا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الأحد، أن الجزائر يجب عليها الاستعداد لموجة رابعة محتملة من فيروس كورونا.

وقال بوزيد خلال إشرافه على الاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكري إن الجزائر إستطاعت أن تتجاوز الموجات الثلاثة السابقة لفيروس كورونا.

وأضاف «علينا الاستعداد لموجة رابعة محتملة الفيروس كورونا. كما يمكن للوضعية أن تتفاقم وتُعقد حالة مرضى السكري في الجزائر والعالم».

وأكد الوزير الجزائري في ذات السياق، أنه يبقى التلقيح الطريقة الأفضل للحماية من مضاعفات الكوفيد لكل فئة تعاني من أمراض مزمنة.

الجزائر.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الجزائر تنفذ مناورات عسكرية مع البحرية الروسية

وسجلت وزارة الصحة الجزائرية 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و6 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بلغ 316,764 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 5977 حالة وفاة.

 

وزير الصحة الجزائري الجزائر موجة رابعة كورونا فيروس مرضى السكري الإصابة

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية: متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة

بعد تغيبه عن لقاء أنجولا.. وائل جمعة يعلن عبر "صدى البلد" سلبية مسحة كورونا

كارتيرون يجتمع برئيس الزمالك اليوم لحسم ملفات فريق الكرة

سيف الإسلام القذافي يقدم أوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا

مبروك عطية: زكريا بطرس حقق جزء من غرضه وهو إثارة الفتن في المجتمع

وفقا للقانون.. الإعدام عقوبة عصابة التجمع الخامس في جريمة البلطجة والقتل العمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم : منع دخول المعلمين غير المطعمين بلقاح كورونا لمقار العمل ابتداء من غد

سعر الذهب اليوم الأحد 14- 11- 2021

ألف جنيه للجرام.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن ارتفاع سعر الذهب.. فيديو

زوجتي ممتنعة عن معاشرتي منذ وفاة والدها؟ مبروك عطية يرد

بسبب سوء الأحوال الجوية.. استمرار إغلاق 3 طرق في البحر الأحمر والصعيد

ما تنزلوش الشتوي.. تعرف على مواعيد بدء فصل الشتاء

ألقوا جثته أمام منزله.. تفاصيل مقتل تامر الحداد

نحفظ محبتنا واحترامنا لإخوتنا المسلمين.. الكنيسة الأرثوذكسية ترد على زكريا بطرس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب يصنع المعجزات.. هكذا ضحت أميرة يابانية بالأُبَّهة والقصور من أجل حبيبها

بعد تأدية الصلاة.. شاهد.. لص يسرق صندوق التبرعات ويهرب به|فيديو

تغذية الطفل في مرحلة التسنين

النملية.. دولاب وثلاجة فى وقت واحد وتحولت لقطعة ديكور عصرية|نوستالجيا

فيديو

فيديوجراف.. سقط بالسكان.. تفاصيل انهيارعقار روض الفرج

مرضه وخلافه مع الزعيم .. ما لا تعرفه عن محمود عبد العزيز

فيديو جراف | هل يستطيع الجن سرقتك؟ عالم أزهري يجيب

مش هنكد عليها.. رد فعل شيرين رضا عن زواج ابنتها نور

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ