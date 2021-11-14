الجزائر.. الحكومة تدعو للاستعداد لموجة رابعة محتملة لفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الأحد، أن الجزائر يجب عليها الاستعداد لموجة رابعة محتملة من فيروس كورونا.

وقال بوزيد خلال إشرافه على الاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكري إن الجزائر إستطاعت أن تتجاوز الموجات الثلاثة السابقة لفيروس كورونا.

وأضاف «علينا الاستعداد لموجة رابعة محتملة الفيروس كورونا. كما يمكن للوضعية أن تتفاقم وتُعقد حالة مرضى السكري في الجزائر والعالم».

وأكد الوزير الجزائري في ذات السياق، أنه يبقى التلقيح الطريقة الأفضل للحماية من مضاعفات الكوفيد لكل فئة تعاني من أمراض مزمنة.

وسجلت وزارة الصحة الجزائرية 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و6 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بلغ 316,764 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 5977 حالة وفاة.