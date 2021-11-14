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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"مفيش نصف كم تاني".. الأرصاد تحذر من البرودة في الصباح.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار بدأت في الانتهاء بجنوب مصر ، وتنحصر الفرص لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة بمناطق على سلاسل جبال البحر الأحمر  ومدينة حلايب وشلاتين.

 

وأضاف  شاهين، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن كمية السحب بمحافظات الجنوب  بدأت تقل بشكل كبير، معقبا : " حدة عدم الاستقرار بالجنوب بدأت تقل تماما ".

وأشار إلى أن الظاهرة الجوية الموجودة حاليا هي " الشبورة المائية "، ناصحا بضرورة القيادة بهدوء على الطرق أثناء فترة تكون الشبورة ، خاصة على الطرق الزراعية .

وأردف " شاهين “ : ” نسمات من البرودة في الصباح الباكر ، ومينفعش ملابس صيفية في الوقت الحالي ، معقبا : " نلبس ملابس بكم ومفيش نصف كم " .

وأوضح " شاهين " أن أسباب السيول بالصعيد طبيعية وتحدث في فصل الخريف من كل عام ، خاصة على تلك المناطق ، ومع امتداد منخفض السودان الموسمي .

الأرصاد توك شو محمود شاهين سيول شبورة مائية

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