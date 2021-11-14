شوبير يدافع عن كيروش ورسالة غاضبة لـ مصطفى محمد

دافع الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الأول، عقب تعادل الفراعنة أمام أنجولا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم قطر 2022.

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير “أون سبورت اف ام"، أن كيروش مدرب مميز وذكي وصنع شكلا للمنتخب الأول، مشددا على أنه ما زال بحاجة للكثير من الوقت لتطوير أداء المنتخب ووضع بصمته.

وقال إن نتائج كيروش في الوقت الحالي متطابقة مع نتائج حسام البدري، المدير الفني السابق، خلال الفترة الأولى من توليه قيادة المنتخب.

وأضاف أن كيروش حقق المطلوب منه وفاز أمام أنجولا وضمن التأهل لـ المباراة النهائية.

وعن مصطفى محمد، نجم جالاتا سراي التركي، أكد شوبير أن الأفضل كان بقاء مصطفى محمد وعدم الدفع بـ مراون حمدي نظرا لعدم خبرته الكافية في المباريات الدولية.

وتساءل: “هل كان يستطيع مصطفى محمد الاعتراض على قرار كيروش بخروجه من المباراة مثلما فعل من قبل مع البدري؟ بالتأكيد لا”، مشددا على أن "ما قام به مصطفى محمد مع البدري أمر سيئ وكان يجب عقابه.

ويستضيف منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، الجابون، بعد غدٍ الثلاثاء، في ختام دور المجموعات، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن تقام المباراة بين المنتخب الوطني والجابون، في تمام الثالثة عصرًا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وضمن منتخب مصر التأهل بشكل رسمي للمرحلة الأخيرة المقررة في مارس المقبل، بعد تعادله مع مضيفه أنجولا بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.

ورفع منتخب مصر رصيده بهذا التعادل إلى 11 نقطة، في صدارة المجموعة السادسة قبل جولة من النهاية، ليضمن التأهل رسميًا للمرحلة الأخيرة من التصفيات.

وافتتح منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2022، بالفوز على أنجولا بهدف دون رد، ثم تعادل مع الجابون 1-1 في الجولة الثانية، بينما فاز على ليبيا في الجولة الثالثة 1-0 وفي الجولة الرابعة 3- 0، وأخيرا تعادل مع أنجولا 2-2.

نظام قرعة المرحلة الأخيرة:

تتم القرعة بمشاركة 10 منتخبات، يتم تقسيمهم إلى نصفين، حيث يلتقي أول 5 منتخبات في تصنيف الفيفا مع الـ 5 منتخبات الأقل في التصنيف العالمي.

وحتى الآن يتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني، حيث يحتل المركز السادس أفريقيا وفقا لـ تصنيف الفيفا الأخير.

المنتخبات الأقرب للتواجد في التصنيف الأول بجانب المغرب والسنغال، هي الجزائر ونيجيريا وتونس.

وفي حال فشل أي منتخب من “الجزائر - نيجيريا - تونس” في التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات كتصنيف أول، ستصعد مصر بدلا منه.