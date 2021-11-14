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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمان.. لا وفيات و19 إصابة جديدة بكورونا في السلطنة خلال 3 أيام

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانيةعن تسجيل 19 حالة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات وتعافي 30 حالة خلال الثلاث الأيام الماضية.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ صفر حالات فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 10 و وصل العدد في العناية المركزة إلى 3 مرضى.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا "كوفيد19" في السلطنة 304429 إصابة ، و بلغ إجمالي الوفيات 4113 وفاة ، بينما بلغ إجمالي المتعافين 299840 شخص.

وكان قد بلغ عدد المعاملات الصناعية التي جرى تخليصها عبر نظام "بيان" خلال العشرة الأشهر الأولى من العام الجاري، 4120 تصريحا لدول مجلس التعاون الخليجي النموذج ب للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية، مقارنة بـ 4335 تصريحا تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام 2020، حسبما ذكرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وقالت المديرية العامة للصناعة فى عمان وفق صحيفة الرؤية العمانية إن عدد طلبات الإعفاء الجمركي لواردات المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية خلال العشرة الأشهر الماضية من العام الحالي بلغت 705 طلبات مقارنة مع 562 طلبا تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام 2020م.

وأضافت كما بلغ عدد الموافقات للطلبات الجديدة والمجددة للحصول على قرار الإعفاء الجمركي خلال العشرة الأشهر الماضية 361 طلبا .

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