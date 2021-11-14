قليل من الوعي كثير من المصالح.. قمة المناخ بميزان الخبراء

أقر مؤتمر الأمم المتحدة لـ قمة المناخ «كوب 26»، أمس السبت، اتفاقا أدخل عليه تعديل يتعلق بالفحم في اللحظة الأخيرة، مما أثار شكاوى من الدول الضعيفة التي كانت تريد بيانا أكثر تحديدا بشأن إنهاء دعم الوقود الأحفوري.

وانتهت محادثات الأمم المتحدة حول المناخ في اسكتلندا باتفاق عالمي، يهدف على الأقل إلى الإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية، وبالتالي الحفاظ على فرصة واقعية لإنقاذ العالم من الآثار الكارثية لتغير المناخ.

وقال رئيس المؤتمر ألوك شارما إنه يأسف بشدة لما انتهى إليه المشاركون في المؤتمر، من تغييرات أدخلوها في اللحظة الأخيرة في الصياغة فيما يتعلق بالفحم.

وتهدج صوت شارما بعد أن سمع من الدول الضعيفة التي عبرت عن غضبها من التغييرات التي طرأت على نص الاتفاق، وأضاف: “ربما أقول فحسب لكل الوفود: أنا أعتذر عن الطريقة التي جرت بها هذه العملية وأنا آسف جدا، أتفهم أيضا خيبة الأمل الشديدة، لكني أعتقد كما لاحظتم أنه من الضروري أن نحمي هذه الصفقة”.

وأشار شارما إلى عدم وجود اعتراضات حاسمة من حوالي 200 مندوب للدول المشاركة في مؤتمر غلاسكو، بدءا من القوى العظمى التي تستخدم الفحم والغاز ووصولا إلى منتجي النفط وحتى جزر المحيط الهادئ المهددة بالاختفاء بفعل ارتفاع مناسيب المياه.

ويتوج هذا الاتفاق مفاوضات قمة المناخ على مدى أسبوعين جرى تمديدها ليوم واحد، من أجل إحداث توازن بين مطالب الدول المعرضة للتأثر بالمناخ والقوى الصناعية الكبرى، وتلك الدول التي يعتبر استهلاكها أو صادراتها من الوقود الأحفوري أمرا حيويا لـ تطورها الاقتصادي.

مزيج من السلبيات والإيجابيات

وفي هذا الصدد، يقول المهندس حسام محرم، مستشار وزير البيئة الأسبق، إن قمة المناخ الأخيرة اتسمت بمزيج من الإيجابيات والسلبيات، وإن كانت في الإجمال لم ترقَ إلى مستوى خطورة التحدي الذي واجه حياة البشرية على كوكب الأرض.

وأضاف محرم، في تصريحات لـ «صدى البلد»: “حيث لا تزال المصالح الاقتصادية لها الغلبة بسبب اعتماد اقتصاديات عدد من الدول الكبرى على الوقود الأحفوري والفحم وعدد استعدادها وقدرتها على إعادة هيكلة اقتصادياتها، وفقا لمتطلبات الالتزام بالهدف المعلن وهو عدم تخطي حاجز ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية”.

وأوضح أن تقديرات بعض المراقبين تشير إلى أنه في حالة عدم الالتزام بما تم التعهد به، فقد تصل درجة الحرارة إلى ما يقرب من 2.4 درجة مئوية، وهو قد ما يسبب كوارث كثير من دول العالم خاصة الدول النامية، وفي عدد من الجذر المعرضة للاختفاء بالكامل في حالة وصول إلى درجة ارتفاع درجة الحرارة الى هذا المستوى الكارثي.

وأكد أنه مع ما تعهدت به دول العالم المتقدمة من دعم إلى الدول المتضررة من ظاهرة تغير المناخ لا يبقى سوى الاحتياجات الفعلية للدول النامية للتكيف مع ظاهرة تغير المناخ التي قد تصل احتياجاتها إلى ثلاثة أضعاف ما هو معلن من تعهدات بشأن الدعم.

قمة المناخ

وأشار مستشار وزير البيئة الأسبق، إلى أنه رغم كم السلبيات في قمة المناخ فلا تخلو القمة من إيجابيات أهمها ارتفاع إدراج الساسة في العالم لخطورة الظاهرة واعتبار قضية تغير المناخ قضية عالمية ذات أولوية في اجندة عمل المجتمع الدولي بفاعليته ومساراته المختلفة.

المطالبة بتشكيل أمانة

وفي النهاية، طالب محرم، الدول بتشكيل تكتل الدول المتضررة من ظاهرة التغيرات المناخية، وعقد اجتماعات دورية على فترات متقاربة وتشكيل أمانة دائمة لهذا التكتل للتكتل، لتتولي تنسيق بين الدول المتضررة والخروج بمواقف موحدة وحازمة تجاه الدول المساهمة الأكبر في ظاهرة التغيرات المناخية، لأن التحدي خطير ولا مجال للتراخي في مواجهة هذه الظاهرة المناخية.