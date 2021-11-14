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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة يشدد على منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا

صدى البلد

شدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على كافة قيادات القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، بمتابعة تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بكل دقة وحسم، والخاصة بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا الي مقار عملهم اعتبارا من غدا الاثنين.

 

وأشار إلى أنه تم تنفيذ برنامج لتوفير اللقاحات مجانا لجميع العاملين بالوزارة وكل من أخذ اللقاح حصل على شهادة تفيد ذلك هذا بالإضافة إلى أن وزارة الصحة أصدرت تطبيقا لسهولة التعرف على موقف كل مواطن من حيث حصوله على اللقاح من عدمه.

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