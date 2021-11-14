نشرة أخبار التوك شو.. الأرصاد تكشف حالة الشبورة المائية والأمطار الغزيرة من اليوم.. والتنمية المحلية تكشف عن خطة حياة كريمة لتغطية الصرف الصحي

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:



شاهد.. الأرصاد تكشف حالة الشبورة المائية والأمطار الغزيرة من اليوم

قالت دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: إننا نشهد اليوم بداية من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد انخفاضا فى الأحوال الجوية، واستمرار الأجواء الخريفية ، موضحة أن جنوب البلاد سيحدث فيه تحسن نسبى فى الأحوال الجوية في الساعات الأولى من صباح اليوم بشكل تدريجي .



هدفنا إعادة الحب للبيوت.. تفاصيل مبادرة «سكن ومودة» للتعريف بحقوق الزواج



قالت الدكتورة وفاء عبد السلام ، منسق مبادرة "سكن ومودة "، إن المبادرة تهدف لتعريف المقبلين على الزواج ، والمتزوجون حديثا بالحقوق والواجبات المتبادلة، وكيفية التعامل فيما بينهم على أساس السكن والمودة .



التنمية المحلية : حياة كريمة تسعى لتغطية الصرف الصحي بنسبة 100%



قالت الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة مستمر العمل فيها تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ، مضيفة أن معظم المشروعات المخصصة بدأت في مراحل تنفيذ متقدمة، مثل مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية التي تنشأ في القرى.

بعد 70 عاما على إنشائه.. مركز بحوث الصحراء يعدد إنجازاته في التنمية الزراعية



قال الدكتور عبد الله زغلول ، رئيس مركز بحوث الصحراء ، بمناسبة مرور 70 عاما على انشائه ، إن هذه المناسبة تعكس مدى رؤية القيادة السياسية المصرية على مر التاريخ ، بكيفية محاكة ظروف الطبيعة المصرية ، من حيث النبات والتربية وتوافر المياه ، موضحا أن المركز شارك في العديد من المشروعات القومية وعلى رأسها مشروع " الدلتا الجديدة " ، وتنمية سيناء .



باحث اقتصادي يوضح أهمية الموانئ الخضراء.. فيديو

قال أحمد أبو على، الباحث الاقتصادي، إن الموانئ الخضراء جزء من منظومة الاقتصاد الأخضر الذى يغطى مجموعة من القطاعات مثل النقل والطاقة والبنية التحتية، موضحا أن مصطلح الموانئ الخضراء يعنى القيام بأشياء صديقة للبيئة.





"جهاز التعبئة والإحصاء" يخرج 200 إحصائية كل عام.. فيديو



قال عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن جهاز التعبئة أحد أجهزة الدولة التى توفر قواعد بيانات للمجتمع وهي الجهة المفوضة لنشر البيانات على مستوى الدولة ، مضيفا أن الجهاز يعتمد على قواعد معينة في معظم المشاريع القومية للدولة.



خبيرة ديكور: هناك تأثير عميق للألوان على مزاج الأشخاص



قالت نوران عسل خبيرة الديكور، إن هناك دراسات تؤكد بأن هناك تأثير عميق للألوان على مزاج الأشخاص، ولكن يختلف من شخص لآخر ، مضيفة أن مع دخول فصل الشتاء يبدأ الكثيرون الشعور بالاكتئاب والضيق .

أمين تنسيقية شباب الأحزاب: مسؤولين أمام الله على أحلام وطاقات الشباب



قالت النائبة سهى سعيد، أمين تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مجلس الشيوخ، إننا نتشارك اليوم بمنتهى الفخر النظر إلى مسيرتنا الذى قطعناه، لتحقيق المصلحة الوطنية تنمية الحياة الحزبية والسياسية ، مضيفة أن الله وهبنا حسن الأداء ةأننا مسئولين أمام الله على أحلام وطاقات عدد من الشباب الذين رأوا فينا شركاء للنجاح والأحلام.



احذر.. علامة أثناء النوم تدل على إصابتك بأمراض القلب



قال الدكتور هشام عمار ، استشاري أمراض القلب ، إن صحة النوم من أساس صحة القلب ، موضحا : " الشخص اللي صحة النوم عنده كويسة أمراض القلب عنده بتقل " ، مشيرة إلى أن هناك بعض المشاكل في أمراض النوم تتسبب في أمراض القلب مثل السدة التنفسية أثناء النوم .

سيطرنا .. محافظ قنا : عاملين خطة ورافعين حالة الاستعداد قبل السيل



أكد اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا ، أن المحافظة لم تتعرض لأية خسائر في الأرواح أو الممتلكات نتيجة ما تعرضت له من سيول ، معقبا :" كنا عاملين خطة ورافعين حالة الاستعداد داخل المحافظة وغرفة إدارة الأزمات كانت تعمل على مدار الساعة " معقبا " كنا عاملين حسابنا وعندنا معدات للدفع السريع ، ومشكلتنا كانت في تراكم الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر وتحولها لسيل " .

عيار 21 يسجل 810 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الأحد



استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 14- 11- 2021.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 694 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 810 جنيهات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 926 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 6480 جنيها.

في سياق متصل، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% ليسجل 1846 دولاراً للأونصة، على الرغم من تراجعه في بداية تعاملات اليوم بنحو 0.5%.