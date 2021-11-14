منع دخول أى منتسب لجامعة قناة السويس بدون تلقى تطعيم كورونا

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس أنه تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار يمنع دخول أى منتسب لجامعة قناة السويس إلى الحرم الجامعي بدون تلقى التطعيم الخاص بڤيروس كورونا المستجد ابتداء من غدا الاثنين ١٥ نوفمبر الجارى.

وقد سبق ووجهت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث خطابات لتنفيذ تلك التعليمات بقطاع الدراسات العليا والبحوث سواء على مستوى الطلاب أو الإداريين .

وفى سياق متصل قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعقد إجتماع مع

السيد اللواء عماد جودة مدير عام الإدارة العامة للأمن الجامعى ومديرى إدارات الأمن الجامعي وشرح مبسط لطريقه التعامل مع الطالب الجامعي مع التشديد على تنفيذ التعليمات.



ومن جانبها أشارت السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة إلى التزام الجهاز الإدارى داخل الجامعة بتلك التعليمات وأنه تم اخطار كافة العاملين مسبقا بها.