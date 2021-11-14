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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطل حاول إدخال أقراص مخدرة لخاله المحبوس بسجن طوخ

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت أجهزة الأمن  بالقليوبية من ضبط عاطل حاول ادخال عدد من الأقراص المخدرة داخل الزيارة المعدة لخاله السجين بسجن مركز طوخ والمحبوس احتياطيا على ذمة إحدى القضايا ومحدد له جلسة 17 نوفمبر الجارى شروع فى قتل وبلطجة وسلاح نارى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، بضبط عاطل حاول ادخال كمية من الأقراص المخدرة داخل الزيارة المعدة لخاله المسجون احتياطيا بسجن المركز.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث المركز بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن المركز تمكنوا من ضبط "أحمد إ م"، 18 سنة عاطل  بحوزته 30 قرص أبترل داخل الزيارة المعدة لخاله السجين "حماده م إ" والمحبوس احتياطيا على ذمة أحد القضايا ومحدد له

 جلسة 17 نوفمبر الجارى شروع فى قتل وبلطجة وسلاح نارى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد إدخالها لخاله السجين، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

طوخ مدير أمن القليوبية مركز شرطة جنايات شبرا الخيمة وحدة مباحث شرطة طوخ مركز شرطة طوخ

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