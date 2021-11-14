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برلمان

الأهرام للدراسات الاستراتيجية: عملية توفير السلع الوسطية تتطلب زيادة في تكاليف الإنتاج

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدرا

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن  الأزمة الاقتصادية العالمية كان بسبب ضعف في مدخلات الإنتاج، بجانب تداعيات جائحة كورونا وسياسة الإغلاق التي طبقتها عديد من الدول، بجانب التغيرات المناخية التي سببت ندرة في بعض السلع وهذا ساهم في ارتفاع في تكاليف الإنتاج.

 

وقال خلال كلمته بصالون التنسيقية بشأن تأثير جائحة كورونا على الأزمة الاقتصادية،  إن من بين العوامل أيضا ضعف سلاسل التوزيع والامداد على مستوى العالم للتعامل مع تلك الأزمة بما يساهم في توفير سلع وسيطة، مشيرا إلي أن عملية توفير السلع الوسطية ومداخلات الإنتاج يتطلب زيادة في تكاليف الإنتاج وهذا يترتب عليه ارتفاع في الأسعار.

 

وأضاف محمد فايز أن هناك متغيرا مهما يتعلق بالأزمة التى يواجهها سلاسل الإمداد والتوريد، مشيرا إلى أن كل المنتجين العالميين اكتشفوا خطورة هذه الظاهرة وخلصوا الى ضرورة نشر سلال التوريد على مساحات واسعة فى العالم، متابعا: قد نرى عالم مختلف بشكل كبير بعد تداعيات أزمة كورونا".

 

وأشار إلي أن العالم اصبح إزاء حزمة من العوامل والمصادر التي تؤدي في تغير تكاليف الإنتاج، والأزمة الاقتصادية.

 

فايز
فايز
كورونا التغيرات المناخية مدخلات الإنتاج السلع الوسطية الأسعار

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