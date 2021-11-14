طاقم تحكيم إثيوبي لمباراة بيراميدز ومانياما في ذهاب الكونفدرالية

تلقى نادي بيراميدز، إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد مباراة إيه إس مانياما الكونغولي في ذهاب دور الـ ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في كينشاسا، وتحديد طاقم حكام اللقاء.

وأكد الكاف في خطابه، أنه تم تحديد الثالثة عصرا بتوقيت كينشاسا كموعدا للقاء، الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على أن تقام بملعب الشهداء في مدينة كينشاسا العاصمة الكونغولية.

طاقم تحكيم المباراة:

ويدير المباراة طاقم حكام من إثيوبيا بقيادة الحكم بيلاي تاديسي، ويعاونه كيندي موسي المساعد الأول، وجيزوا بيلباو المساعد الثاني، وليمي نيجويسي الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أليكسيس ناشيمانا من رواندا، ويراقب الحكام عبده علي محمد من جيبوتي، ويراقب تطبيق إجراءات فيروس كورونا الطبيب جيسيلي ديميا من الكونغو.