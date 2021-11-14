عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحصان السريع.. بسمة الملا تؤكد أهمية نقاط الحرق في كورس التخسيس

بسمة الملا
بسمة الملا

قالت بسمة الملا، خبيرة تغذية، إن ثمرة القهوة الخضراء مع عشبة المانجو الأفريقية، تساعد على حرق الدهون، مشيرة إلى أنها موجودة فى الكبسولة التي تقدمها للمريض فقدان وزنه، إلى جانب نقاط الحرق التى تسمى بالحصار السريع وذلك لقدرتها على حرق الدهون بشكل كبير وملحوظ.

 

وأضافت بسمة الملا، خلال برنامج "صحتك وبس" المذاع عبر فضائية "صدي البلد 2"، أنه لا يجب غسل الخضروات بمياه ساخنة أو دافئة من أجل عدم فقدانها لقيمتها الغذائية.

 

وأشارت بسمة الملا، إلى أنه يجب أن يتم التخسيس بطريقة صحية، حيث أنه لا يوجد أى فائدة من التخسيس إذا كان الجسم غير صحي.

وأفادت أن التوت يتميز بعدم وجود أى نسبة سكر بداخله مقارنة بالفواكه الأخرى التى تحتوى على الفركتوز الذى يدخل فى الكبد ، لافتة إلى أنه بمجرد دخول الدهون فى الكبد تذهب بعضه إلى عضلات الجسم ثم البطن وإليها إلى الأرداف .


وأوضحت أن التوت الفاكهة الوحيدة التى تعالج الدهون الثلاثية  في الكبد، لافتة إلى أنه بمجرد حرق الدهون ينتج عنها العضل والذى يقوم بشد الجسم ويقوى الجهاز المناعى .

 

وأشارت خبيرة التغذية،  إلى أن " الاكاى بيرى " مشروب التوت البرى فيه 7 فيتامينات  ومنها عائلة 12 وفيتامين ب ، د ، سى ، مغنيسيوم وهم المسئولون عن حرق الدهون الثلاثية فى الكبد ، لافتة إلى أن حرق الدهون يتطلب فى البداية حرق الدهون فى الكبد ثم العضل ويأتى بعدها تخسيس الوزن .

بسمة الملا خبيرة تغذية صحتك وبس التخسيس الدهون الثلاثية الجهاز المناعي حرق الدهون الثلاثية تخسيس الوزن عشبة المانجو الأفريقية

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي تعقد ورشة عمل لتطوير التقييم الشامل للأسر طالبة الكفالة

نطالب برد المحكمة..ننشر نص مرافعة الدفاع في قضية حنين حسام فتاة التيك توك

هل اللبوس المهبلي ينقض الوضوء.. "الإفتاء" ترد

خالد عبد الغفار: 54.5 مليون منتفع من الخدمات الطبية المقدمة بالتأمين الصحي

دفاع حنين حسام يطلب رد المحكمة.. والقاضي: «لك الحرية»

حنين حسام تصرخ أثناء محاكمتها.. وتردد: والله العظيم أنا بريئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاغ للنائب العام ضد زكريا بطرس يطالب بمحاكمته أمام القضاء المصري

التعليم : منع دخول المعلمين غير المطعمين بلقاح كورونا لمقار العمل ابتداء من غد

احترمي نفسك وماتصوريش.. "خناقة" بين حنين حسام وإحدى الصحفيات خلال المحاكمة

سعر الذهب اليوم الأحد 14- 11- 2021

وزير التعليم لأهالي تلاميذ 4 ابتدائي: ماتحفظوش ولادكم الكُتب وماتسألهومش جبتو كام

بعد خناقة حنين حسام.. قاضي المحكمة يأمر بعدم تصوير المتهمة داخل الحجز

زوجتي ممتنعة عن معاشرتي منذ وفاة والدها؟ مبروك عطية يرد

ألف جنيه للجرام.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن ارتفاع سعر الذهب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم اكتشاف خلال نصف قرن.. العثور على أحد معابد الشمس الـ6 المفقودة بمصر|صور

إيداع حنين حسام فتاة التيك توك قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر.. صور

شاهد.. شجار عنيف بين رضيعة وقرد من أجل هاتف محمول | فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لعدد من الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات التابعة لها‎

فيديو

الزموا منازلكم.. تحذير من تكرار سيناريو "طقس أسوان" في القاهرة

فيديوجراف.. سقط بالسكان.. تفاصيل انهيارعقار روض الفرج

مرضه وخلافه مع الزعيم .. ما لا تعرفه عن محمود عبد العزيز

فيديو جراف | هل يستطيع الجن سرقتك؟ عالم أزهري يجيب

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ